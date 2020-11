Almagro rechazó las elecciones convocadas por el chavismo en Venezuela

El secretario general de la OEA advirtió, además, que una «normalización de relaciones» con la dictadura de Nicolás Maduro «sería devastador para las democracias del hemisferio»

Luis Almagro participó este jueves de una conferencia virtual organizada por el think tank norteamericano Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), en la que abordó diferentes cuestiones sobre la crisis venezolana. Durante su intervención de casi siete minutos, reiteró su rechazo a las elecciones parlamentarias convocadas por la dictadura de Nicolás Maduro, expresó su impresión respecto a la consulta popular planteada por el gobierno interino de Juan Guaidó, y advirtió las consecuencias de “una normalización” de relaciones con el régimen chavista.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) comenzó su participación en el foro saludando a James Story, quien fue nombrado como el primer embajador de Estados Unidos en Venezuela en una década. Además, destacó a Guaidó “por sus esfuerzos, su lucha incansable por la democracia en Venezuela a riesgo muy grande de su vida, de su libertad”.

Respecto a las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo para el próximo 6 de diciembre, que son consideradas fraudulentas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, Almagro manifestó: “No podemos tener la menor duda de que debemos rechazar desde el principio las elecciones del 6 de diciembre, porque obviamente van a estar amañadas con han estado todos los procesos electorales desde el 2015 para acá, cuando la dictadura pierde la Asamblea Nacional”.

“La legitimidad del presidente Guaidó, de la Asamblea Nacional, tienen su origen en un proceso electoral, que fue semi democrático, pero que se respetó el resultado por las condiciones políticas de ese momento, y el esfuerzo que hizo la administración americana de ese momento para que ese resultado fuera respetado. Esa legitimidad no está en juego por una nueva elección amañada. Hasta que no haya una nueva elección con características de justicia y transparencia, esa posibilidad de perder legitimidad no existe”, agregó.

En esa línea, el diplomático uruguayo sostuvo que la comunidad internacional debe seguir trabajando “los fundamentos que hacen a la justicia”: “Nosotros hemos hablado un poco de la responsabilidad de proteger, y creemos que todo el esquema de responsabilidad de proteger ha venido siendo aplicado. Cada resolución que se ha aprobado en la OEA, cada declaración que se ha formulado, cada proceso de diálogo que ha fracasado, cada esfuerzo de negociación y de acercamiento a todos ellos, han sido instrumentos claros de la responsabilidad de proteger”.

Asimismo, consideró que todos esos elementos, así como la presión sobre la dictadura de Maduro, “deben ser incrementados”.

Almagro también subrayó las graves consecuencias que traería “una normalización de las relaciones con la dictadura”: “Sería devastador para las democracias del hemisferio (…) No sería la mejor opción para las venezolanas y los venezolanos. Sería definitivamente condenarlos a la pérdida absoluta de sus libertades, a la pérdida absoluta de las posibilidad de crecimiento económico y de resolver los problemas sociales que hoy afectan al país”.

Si bien aclaró su respeto y reconocimiento al trabajo que ha venido realizando Juan Guaidó para poner fin a la tiranía, Almagro mostró sus dudas respecto a la consulta popular que impulsó el presidente interino. “El presidente Guaidó ha tenido que luchar en desventaja y en condiciones muy difíciles, nunca hay margen para error. No hemos tomado posición como secretaría general al respecto, pero me preocupa llevar adelante una consulta popular. Primero, porque los contenidos de la consulta popular del 16 de julio quedaron por el camino, no fueron implementados, no fueron ejecutados, no se tuvo consistencia con ellos. Y después, no hay una manera de proteger a las venezolanas y los venezolanos que eventualmente participarían en esa consulta popular. Y eso va a restarle obviamente posibilidades de apoyo popular a esa consulta”.

Almagro sostuvo que los venezolanos -y la comunidad internacional- están ante “la peor clase de dictadura que hemos tenido la oportunidad de conocer”: “Una dictadura en la cual prácticamente todas las acusaciones están sobre ella. Acusaciones por narcotráfico en juzgados de Nueva York, acusaciones de crímenes de lesa humanidad en La Haya, sentencias por casos de corrupción, denuncias de corrupción de Pdvsa en Texas y la Florida”.

“Cuando tenemos dictadores de esa calaña, con una lógica criminal tan instalada, definitivamente las lógicas políticas a las que uno se enfrenta son distintas, y por eso mi reconocimiento al presidente Guaidó porque verdaderamente enfrentarse a una dictadura de esa calaña, con esas condiciones, con esas características, es muy difícil implementarlo. Se requiere mucho coraje cívico y político para hacerlo”, concluyó.