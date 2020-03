Alberto Fernández habló sobre el bloqueo que EE.UU. mantiene a Venezuela (+Video)

Alberto Fernández aboga porque se levante el “bloqueo” en los mencionados países para que puedan enfrentar el coronavirus Argentina –Siguiendo el discurso que maneja el gabinete de Nicolás Maduro, el presidente de Agentina, Alberto Fernández, dice que debido a las sanciones impuestas por EEUU a Cuba y Venezuela, a estos no les llega comida y medicinas.

Fernández aboga porque se levante el “bloqueo” en los mencionados países para que puedan enfrentar el coronavirus.

“Acá no es una cuestión política, es una cuestión humanitaria, no digamos que nos interesa la vida del hombre si los condenamos a semejante orfandad”, dijo agregando que “en estas cosas soy muy decidido, no hay derechos para mis amigos ni para mis enemigos, todos los países tienen derecho a vivir bien y sanos”.

Explicó que después de la reunión de los líderes del G20 para tratar el tema de la pandemia, pidió a su par mexicano Andrés López Obrador, en su condición de presidente pro tempore de la Celac, convocar a un encuentro similar de ese bloque para saber que está pasando con dos países como Venezuela y Cuba.

“Una cuestión humanitaria” declaró Alberto Fernández

“Frente a una pandemia tenemos que ocuparnos de esos pueblos que por una decisión política de alguien, están sometidos a un bloqueo que no le deja llegar ni comida ni remedios, por eso traté de advertir en el G20 lo que yo veo como una cuestión humanitaria”, sentenció.

Ante la postura del mandatario argentino, está la de la oposición venezolana, quien en reiteradas oportunidades recalca que las sanciones de EEUU no tienen que ver con la llegada de medicinas y alimentos al país.

"Cuba y Venezuela":

Por las declaraciones de Alberto Fernándezpic.twitter.com/KUTs8fzA7R — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 27, 2020

