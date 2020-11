Al menos un muerto en un tiroteo y varios heridos cerca de una sinagoga en Viena (+videos)

El tiroteo se ha producido hace solo unos minutos en la Plaza Schwedenplatz, ante la sinagoga del primer distrito, en el centro de Viena. La prensa local informa sobre un muerto y varios heridos, después de que se escuchasen varios disparos o pequeñas explosiones. Varios testigos han declarado que un agente de policía que custodiaba el templo ha recibido un disparo y el diario Kronen Zeitung dice además que el atacante ha salido huyendo.

La policía de Viena informa que varios helicópteros están sobrevolando la zona y que están siendo enviados tantos efectivos como hay disponibles. La estación de metro de Schottenring ha sido acordonada por agentes de la unidad especial Wega.

A través de las redes sociales, la policía está pidiendo a la población que se mantenga alejada de la zona y a los habitantes del barrio que permanezcan en sus casas. La agencia de noticias APA informa que varias personas heridas están siendo atendidas en la misma plaza por las ambulancias que han llegado al lugar de los hechos.

El Ministerio de Interior de Austria confirma que se trata de un atentado o del ataque de un perturbado.

Oskar Deutsch, presidente de la Asociación Cultural Israelí asegura que la sinagoga estaba cerrada desde hacía horas y que en el momento del tiroteo no había nadie en su interior.

La Policía de Viena está llevando a cabo un operativo en respuesta a una serie de atentados que tuvo lugar la noche de este lunes en la capital austriaca. Según informaron los agentes, varias personas han resultado heridas en los ataques.

