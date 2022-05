Al menos 18 niños y tres adultos mueren asesinados en un tiroteo en una escuela de Texas

El autor de esta masacre en Estados Unidos, es un joven de 18 años que entró en el colegio fuertemente armado para, después de protagonizar esta mortandad terminó abatido por la policía

Al menos 21 personas, 18 de ellas estudiantes, han perdido la vida en un tiroteo en un colegio de educación primaria de Uvalde, Texas, una localidad situada unos 140 kilómetros al oeste de San Antonio.

El autor de la enésima masacre en Estados Unidos es un joven de 18 años que entró en el colegio fuertemente armado y comenzó a disparar poco después de las 11:30 de la mañana. «Se cree que abandonó su vehículo e ingresó a la Escuela Primaria Robb en Uvalde con una pistola y también pudo haber portado un rifle, pero eso aún no está confirmado, según mi último informe», dijo el gobernador Gregg Abbott.

Abbott informó que 18 de los fallecidos son estudiantes y el otro muerto es un profesor del centro, con niños cursando desde Segundo hasta Cuarto de educación primaria, entre 7 y 10 años, la mayoría de ellos hispanos, unos 500 estudiantes en total, que estaban en su última semana de clases.

Se sabe además que el tirador murió abatido por la policía tras matar de «forma horrorosa» a las 21 personas, en palabras del gobernador republicano.

Dos de los estudiantes tiroteados fallecieron antes de llegar al hospital Uvalde Memorial, sin que se hayan revelado sus edades. En un comunicado anterior, el centro médico indicó que varios estudiantes estaban siendo tratados en la sala de emergencias. Otras dos personas fueron trasladadas a un hospital de San Antonio, una mujer de 66 años y una niña de 10, ambas en estado crítico.

El presidente Joe Biden fue informado sobre el tiroteo en la escuela de Texas cuando regresaba de Japón. De acuerdo a su portavoz, Karine Jean-Pierre, el mandatario aseguró que «sus oraciones están con las familias afectadas por este terrible evento».

Reacciones sobre este horroroso tiroteo

Con más furia reaccionó el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, que arremetió contra el Partido Republicano por no hacer nada para endurecer las leyes sobre tenencia de armas en EE. UU. «Otro tiroteo», escribió en su cuenta de Twitter. «Y el GOP (Partido Republicano) no hace una maldita cosa al respecto. ¿Quién demonios somos nosotros si no podemos mantener a salvo a nuestros hijos?»

California es uno de los Estados más restrictivos en eso del porte de armas.

La matanza se produce casi diez años después de otra de las más traumáticas en la historia de Estados Unidos, la del colegio Sandy Hook, en Newton, Connecticut. Aquella mañana del 14 de diciembre de 2012 perdieron la vida 26 personas de manos de un joven de 20 años. Veinte de las víctimas eran niños de entre 6 y 7 años de edad. Justo antes de salir hacia el colegio, el tirador acabó con la vida de su madre.

Con este ya es el tiroteo masivos 215 en lo que va de 2022 en EE. UU., con una media semanal de 10.

De acuerdo a la organización independiente que lleva la cuenta desde hace años, Gun Violence Archive, al menos cuatro o más personas deben estar involucradas en esa clase de actos violentos para que se consideren como tal.

Lo que se sabe del sospechoso abatido

Un joven de 18 años sospechoso de ser el atacante que abrió fuego en una escuela primaria de Uvalde, Texas, en el que murieron varios alumnos y maestros, falleció tras el ataque, según las autoridades. Las autoridades lo identificaron como Salvador Ramos.

La escuela primaria Robb donde Ramos abrió fuego se encuentra en Uvalde, una ciudad que pertenece al condado de Uvalde, en Texas, ubicada a unos 136 km al oeste de San Antonio y a unos 112 km al este de Del Río. El sospechoso residía en esta ciudad y había asistido a la escuela secundaria Uvalde.

Le disparó a su abuela antes de ir a la escuela primaria

Antes de ir armado la Escuela Primaria Robb, se cree que Salvador Ramos le disparó a su abuela, según le dijeron a CNN tres fuentes policiales.

La abuela del sospechoso fue trasladada en avión a San Antonio y «aún aguanta», dijo el senador estatal Roland Gutiérrez, de acuerdo con la información que recibió de los Rangers de Texas.