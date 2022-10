Al menos 146 muertos y 150 heridos en una estampida en Seúl (videos)

Al menos 146 personas murieron y 150 resultaron heridas tras ser aplastadas en una estampida que tuvo lugar la noche de este sábado durante las celebraciones de Halloween en la capital surcoreana, Seúl, reportaron medios locales.

Como resultado de la estampida, decenas de personas sufrieron un paro cardíaco. Entre los heridos hay personas en estado crítico, y las autoridades advierten de que el número de muertos puede ir en aumento.

Los equipos médicos de emergencia practicaron infinidad de maniobras de reanimación cardiopulmonar sobre decenas de personas en el distrito de Itaewon.

Los servicios de emergencia recibieron al menos 81 llamadas de personas que afirmaban tener dificultad para respirar, recoge Yonhap. Mientras, más de 400 trabajadores de emergencia fueron desplegados para atender a los heridos.

La tragedia se desató en torno a las 22.22 hora local del sábado (13.22 GMT del mismo día) en las cercanías del Hotel Hamilton, frente a la estación de metro de Itaewon. La multitud empezó a empujar a quienes estaban más adelante en un estrecho callejón aledaño al hotel antes mencionado.

Según testigos citados por medios surcoreanos, una caída colectiva se produjo en lo alto de la pendiente, lo que provocó un desmoronamiento en cadena donde decenas de personas fueron aplastadas. Imágenes publicadas en redes sociales muestran a un gran número de gente atrapada en el mencionado callejón, mientras los equipos de emergencia tratan de evacuar a algunos de ellos.

Los cuerpos de las víctimas, muchas de ellas mujeres en torno a los 20 años, se encontraban en hospitales y en un gimnasio cercano al lugar de los hechos, donde intentaban ser identificados.

Por su parte, el presidente del país, Yoon Suk-yeol, ordenó a las autoridades que garanticen el rápido cuidado médico de los afectados y exigió revisar la seguridad de los lugares públicos de celebración. Asimismo, dio instrucciones al Ministerio de Salud para que garanticen la disponibilidad de camas en los hospitales cercanos a la zona.

Alrededor de 100.000 personas se congregaron en las calles de Itaewon con motivo de las celebraciones de Halloween, las más multitudinarios desde inicio de la pandemia del coronavirus tras la relajación de las restricciones en los últimos meses.

Un reportero de la BBC reportó que los socorristas estaban trasladando los cuerpos, uno por uno, y agrupándolos en diferentes partes de las calles de la localidad, que se caracteriza por recibir miles de visitantes cada 31 de octubre.

«Me ha impactado mucho ver a civiles haciendo masajes cardiopulmonares a personas tiradas en el suelo. Había policías llevando a pulso a otros que habían perdido el conocimiento. También he visto como los médicos que atendían a las víctimas pasaban de uno a otro rápido al ver que no había nada que hacer por salvar esa vida», narra el español Xavi Bush, un joven ingeniero que trabaja para en Seúl desde hace dos meses

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl

— allkpop (@allkpop) October 29, 2022