Administración del Gobierno de Biden extendió a California programa migratorio «Permanecer en México»

Funcionarios del Gobierno del presidente Joe Biden informaron a reporteros especializados que Estados Unidos expandió este lunes la política Permanecer en México al puerto fronterizo entre San Diego, California, y Tijuana, México, después de que el programa fuera reanudado hace casi un mes en el puerto fronterizo de El Paso, Texas.

El pasado 6 de diciembre el Gobierno de Biden tuvo que restablecer los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), designación formal de Permanecer en México, obedeciendo la decisión de un juez federal en favor de dos estados conservadores que exigieron la reanudación del programa después que fuera cancelado en enero de 2021.

La reportera de CNN Priscilla Álvarez afirmó en un mensaje de Twitter que altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informaron en una llamada de la reanudación del programa –que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en el vecino país mientras se resuelven sus casos en territorio estadounidense— en el puerto fronterizo de San Diego.

MPP 2.0 is now also being implemented in San Diego, per senior Biden admin officials. The Trump-era policy first began last month in El Paso, where today 36 migrants enrolled in the program returned for their immigration hearing.

— Priscilla Alvarez (@priscialva) January 3, 2022