Actriz estadounidense se hizo abalear por la policía (+Video)

El fiscal del distrito de Los Ángeles dictaminó que los policías involucrados actuaron en “defensa propia legítima” al abrir fuego contra la actriz

EE.UU.- La actriz estadounidense Vanessa Márquez, conocida por su papel como la enfermera Wendy Goldman en la serie ‘Sala de Urgencias’ (‘Urgencias’, en España), murió abatida por la Policía de South Pasadena (condado de Los Ángeles, EE.UU.) el 30 de agosto de 2018.

DA releases body cam footage from one of the officers in death of #ER star #VanessaMarquez https://t.co/GF9hiUc7j9

— ET Canada (@ETCanada) March 3, 2020