Jair Bolsonaro desató polémica al compartir un video en el que menosprecia a los brasileños

En la grabación, un periodista dice que si Brasil cambiase su población con la de Japón se convertiría en una superpotencia mundial en 10 años

Brasil- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, volvió a generar polémica en las redes al compartir un video de un periodista que dice irónicamente que si Brasil cambiase su población con la de Japón se convertiría en 10 años en una superpotencia mundial.

En su perfil de Twitter, Bolsonaro escribió: “Alexandre García: 2 minutos para cambiar Brasil. Esto es para verlo algunas veces y compartir muchas”. Su hijo, Eduardo Bolsonaro también publicó la grabación.

“Con este sol, esta costa, con este subsuelo, con este clima, ¿alguien dudaría de que los japoneses transformarían esto en la primera potencia del mundo en diez años?”, pregunta el periodista brasileño Alexandre Garcia en el marco de una conferencia.

El periodista afirma que Japón saldría perdiendo con la llegada de brasileños a sus tierras. “Ahí, no quiero ni pensar. No hay riqueza mineral, cero riqueza en el subsuelo, costas pequeñas, volcanes, terremotos, tsunamis, dos bombas atómicas, tierras que no pueden hacer funcionar un tractor así a más de 20 metros. Ahí, vamos a olvidarnos”, comenta.

Controversia en las redes

El video no estuvo exento de controversia y se volvió ‘trending topic’. Muchos internautas criticaron la charla y reprocharon el hecho de que el presidente la compartiese.

“Alexandre Garcia intentando resolver los problemas de Brasil y la culpa la tiene el pueblo brasileño. Nada nuevo”, dice una internauta.

El diputado Paulo Pimenta, del Partido de los Trabajadores (PT), criticó que Bolsonaro publicase un video menospreciando a los brasileños.

Otro añade: “En lugar de cambiar al pueblo brasileño por el japonés, sugiero hacer un intercambio solo con los líderes. Enviamos a nuestro presidente allí y recibimos a su primer ministro. Es más práctico, más fácil y, sospecho, que más efectivo. Enviamos a Alexandre Garcia como regalo”.

“Pensándolo por otro lado, Alexandre Garcia tiene razón. Creo que los japoneses no elegirían a Bolsonaro”, comentó otra persona.

– Alexandre Garcia: 2 minutos para mudar o Brasil.

– Essa é para assistir algumas vezes e compartilhar muitas. . Link no YouTube: https://t.co/fCXowIvxa6 pic.twitter.com/o9RSC0Kzt1 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 3, 2020

Bolsonaro divulga vídeo de Alexandre Garcia menosprezando brasileiros Em palestra, o ex-jornalista da Globo diz que o Brasil poderia ser a "primeira potência do mundo" se fosse habitado por japoneseshttps://t.co/88x3JAZ3P5 via @revistaforum — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) February 3, 2020

Foto: Agencia