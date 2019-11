Evo Morales: La pasión, sicariato y el tinte político determinaron mi renuncia

En su primera rueda de prensa luego de haber arribado a México, el ex mandatario de Bolivia Evo Morales, manifestó a los medios de comunicación que los informes presentados en las pasadas elecciones por la Organización de Estados Americanos, estuvieron basados y manejados con tilde político más que como un asunto técnico y jurídico.

“La OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, si no al servicio del imperio norteamericano, debería cambiarle esas siglas y colocarle Organización de Estados del Norte. Hable con los enviados de Luis Almagro para solicitar una conversación y así evitar con esa actitud e informe matanzas y sangre en Bolivia y no pudo ser “, agregó Evo

México.- Manifestó en la entrevista que desde que renunció no ha habido balas de los cuerpos de seguridad hacia su pueblo y que desde que comenzaron la presión solo recibíamos amenazas, incendio de casas de ministros, gobernadores, alcalde todo una componenda.” Quiero que el mundo se entere que si hay una masacre será culpa de esa decisión con tinte político para agradar al imperio, practicaron un sicariato”, expresó.

“Aceptamos el resultado de la primera vuelta para nuevas elecciones para medirnos otra vez, pero esa no era la intención, querían salir de Evo y Álvaro, y nuestro gobierno, porque déjenme decirle este es un problema de clases y defender a grupos económicos que no les conviene que este indígena haya logrado beneficios para Bolivia en varias áreas. El pueblo no se para con armas ni con balas, el pueblo tiene conciencia y no aceptaron que ayudáramos a los más necesitados”, enfatizó.

En sus declaraciones también agregó que hasta ofrecieron 50 mil dólares para q lo entregara a la derecha boliviana y manifestó su profundo agradecimiento al gobierno de México y a su presidente