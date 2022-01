39 personas se encuentran desaparecidas luego de que un barco se volcara en las costas de Florida

Las autoridades estadounidenses buscan a 39 personas desaparecidas después de que el barco en el que viajaban volcara supuestamente el domingo frente a las costas de Florida, en el sureste del país, indicó este martes la Guardia Costera en un comunicado.

Según el documento, un «buen samaritano» alertó a las autoridades este martes sobre las 08hOO tras rescatar a un hombre aferrado a una embarcación volcada, a unos 70 kilómetros al este de la ensenada de Fort Pierce, en el Atlántico.

El náufrago contó que, en la noche del sábado, había salido de las islas Bimini, en las Bahamas, con otras 39 personas, y que un temporal había volcado su barco el domingo por la mañana.

Las autoridades sospechan que se trata de un caso de «tráfico humano».

Ninguna de las personas a bordo llevaba un chaleco salvavidas, según la persona rescatada, que fue trasladada a un hospital de Florida para tratar síntomas de deshidratación y de exposición excesiva al sol.

#BREAKING @USCG rescue crews are currently searching for 39 people after their boat reportedly capsized on Saturday night approximately 45 miles east of Fort Pierce Inlet. #SAR

More updates to follow. pic.twitter.com/iGCJ7KRjXY

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) January 25, 2022