Tres bancos nacionales habilitaron el pago móvil en dólares

El Banco del Tesoro permite realizar transacciones desde cuentas en dólares que son recibidas en bolívares por los beneficiarios según la tasa del BCV.

Al menos tres bancos nacionales ya habilitaron el pago móvil para las cuentas en dólares: Bancamiga, Banplus y Banco del Tesoro.

En el caso del Banco del Tesoro, los usuarios deben acceder a la aplicación Tesoro Pago Móvil, escoger la cuenta en divisas a debitar y poner los datos del beneficiario (banco, teléfono, cédula de identidad y monto en bolívares).

El sistema debitará entonces el monto de la cuenta en dólares y emitirá el pago en bolívares al beneficiario según la tasa del Banco Central de Venezuela.

Lea también: El BCV anunció rescate anticipado de bonos DPN para este jueves #16Sep

Pago en dólares

Las personas que ya tengan descargada la app Tesoro Pago Móvil solo deberán seleccionar la cuenta desde donde se debitará el pago.

Mientras que Bancamiga explica en su página web que su servicio de pago móvil “permite recibir pagos en línea o enviar dinero a terceros en Bancamiga y otros bancos de forma fácil y segura, a través de una aplicación móvil o web”.

“Para disfrutar del servicio solo necesitas el número de teléfono, cédula de identidad o RIF y el banco de destino”, subraya la entidad bancaria.

Y Banplus lo hace por medio de su servicio Pago Plus, el cual permite emitir un pago móvil en bolívares con cargo a la cuenta Divisas Plus, según explican en su página web.

Para tener este servicio, la entidad señala que es necesario tener una cuenta en bolívares, Cuenta Divisas Plus o Moneda Extranjera, estar afiliado a Pago Plus y estar afiliado al servicio de Gestión de Divisas a través de Banplus On Line Personas.