Suma de nuevos billetes no llega a un dólar

Nuevos billetes fueron incorporados al Cono Monetario vigente, como parte de la ampliación de la actual familia de especies monetarias.

Las nuevas piezas de Bs. 200 mil, 500 mil y de 1 millón vienen a complementar y optimizar el actual cono monetario, para cumplir con los requerimientos de la economía nacional.

Lea también: Guerra: BCV encajará pérdidas por nuevos billetes y ha debido lanzar una pieza de Bs.10 millones

Aunque es previsible que se devalúe rápidamente y aunado a ello la escasez de billetes no es algo nuevo en los últimos años, en un país sumido en una de las crisis económicas más graves de la historia reciente.

Jesús Casique: Billetes van a quedar pulverizados

Conversamos con el economista Jesús Casique, presidente de Capital Market Finance sobre la emisión de los tres nuevos billetes presentados por el Banco Central de Venezuela (BCV), quien precisó que esta situación podría resolver el problema pero a corto plazo, «lo que habría que destacar es el volumen, es la cantidad de billetes que van a inyectar a la economía».

Ni un dólar

El también profesor de economía y finanzas mencionó que hay que destacar que 200 mil bolívares representan 0,10 centavos de dólar; 500 mil 0,26 centavos y el de 1 millón 0,52 centavos de dólar al tipo de cambio oficial del pasado viernes 05 de marzo que fue de un millón 889 mil 184 bolívares y que la suma de los tres billetes ni siquiera llega a la cifra del costo de un dólar.

Inviable

De igual manera, manifestó que esta no es la solución de la economía venezolana, «sino que respeten el artículo 320 de la Constitución de Venezuela que señala que el Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social… porque el BCV continúa monetizando el déficit de Pdvsa, entonces estos billetes van a quedar pulverizados por la hiperinflación, de hecho la sumatoria de los tres billetes no llega a un dólar; podría resolver el problema del transporte de los venezolanos a corto plazo, pero hay que esperar la incorporación al nuevo cono monetario de estos tres billetes para conocer la cantidad que va a emitir el BCV, lo cual hasta ahora sigue siendo una interrogante. No debería descartarse una reconversión monetaria».

Hiperinflación

Recordó además que Venezuela está atravesando 39 meses de hiperinflación y que para poder inferir cuándo Venezuela podría salir de este escenario, «tenemos que esperar hasta enero de 2022», analizó el economista.

Lo cierto es que según asegura Casique esto no va a generar devaluación, «esto es un digno reconocimiento a la hiperinflación, pero la depreciación del tipo de cambio del BCV continua muy volátil lo cual obviamente le resta valor a estos nuevos billetes».

Soluciones

Para el economista ésta no es la medida política monetaria que se debería tomar, «por eso el Gobierno debe atacar la hiperinflación que Venezuela viene atravesando, Esta emisión no ataca el problema de raíz, de los problemas en política monetaria. La solución es la disciplina fiscal y monetaria, de momento esto es un esquema transitorio para que se minimicen los impactos de la puesta en marcha del bolívar digital que fue la propuesta del Gobierno central, el poder resolver un poco el problema del transporte pero en unos meses con el problema de la hiperinflación van a quedar desplazados, no hay una solución de fondo del Gobierno»,explicó

Ilegalidad

Por otro lado, acerca de la negativa de los comerciantes de la economía informal de recibir los billetes de más baja denominación que circulan actualmente opinó que, «eso es ilegal, se debe recurrir a las autoridades porque son billetes emitidos por el BCV y están en circulación y aquellos que tengan billetes de baja denominación, el comerciante tiene la obligación de recibirlos».

-¿Tiene sentido esta emisión de billetes nuevos luego de que el Gobierno Nacional anunció recientemente la digitalización de los pagos?

-Para resolver únicamente los problemas económicos del país no, estos billetes de baja denominación no tienen sentido alguno, no tienen lógica en este escenario de hiperinflación en el que se encuentra sumido actualmente nuestro país.

Tony Boza: Billetes solo ayudarán a facilitar pagos

Tony Boza, miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, señaló que la nueva emisión de los tres nuevos billetes presentados por el Banco Central de Venezuela (BCV), en principio debería ser un hecho normal e intrascendente, «porque cuando un banco emite de nuevo un cono monetario no necesariamente está emitiendo más dinero, podría simplemente estar reponiendo más dinero que ya no tiene valor, porque ya el valor nominal quedó desplazado con la inflación, o generando un reemplazo del cono monetario que se han llevado del país», dijo.

Cono monetario

Para Boza la salida de un cono monetario con más denominación no tiene ninguna incidencia, en la inflación o en la liquidez, «no se está emitiendo ningún dinero a menos que la oferta sobrepase la demanda, cuando la gente habla que inyección de dinero significa inflación; realmente se está saltando un paso es decir emisión de dinero significaría inflación, solo si esa nueva cantidad de medios de pago en manos del público genera una demanda que sobrepase la oferta, es la única manera que tendría justificación teórica el hecho de que pueda haber un proceso inflacionario a partir de cualquier tipo de emisión de dinero», explicó el también economista.

Efectivo

El hecho de que se emitan nuevos billetes tiene una significación solo para el menudeo, «es decir en la realidad cuando se tranzan los bienes y servicios, el menudeo que se paga con efectivo es muy poco, son pocos los servicios y productos que pueda pagarse con billetes, incluso hasta un café no cuesta un millón, que es la denominación más alta que sacaron, sino dos y hasta tres veces más, entonces por lo general esto no debería tener ningún impacto pero hay que aclarar que estamos en un ambiente hiperinflacionario, donde la realidad no funciona mecánicamente con respecto a las variables económicas», expuso Boza.

Ni un dólar

Acerca de la vigencia de este nuevo «paquete de billetes» dijo que desconoce la fecha en que tomaron la decisión, «imagino que esa decisión de ampliar el cono monetario la tomaron hace un par de meses atrás, cuando mandan a imprimir los billetes y cuando salen, la hiperinflación los deja desplazados; estos billetes llevan esa carga, que perderán vigencia pronto y en dos meses van a valer mucho menos, desde el punto de vista del valor real de los bienes y así sucesivamente».

Para Boza esta nueva emisión de billetes, « es sutil, no tiene ningún efecto para controlar la inflación, ni para empujarla, ni para pararla, no tiene otro impacto más allá de facilitar los pagos.

También destacó que el impacto será muy bajo porque el efectivo en la economía venezolana no pasa del seis por ciento.

-¿Tiene sentido esta emisión de billetes nuevos luego de que el Gobierno Nacional anunció recientemente la digitalización de los pagos?

– No sé cuándo se tomó la decisión de los nuevos billetes y cuando la de la digitalización, no conozco el cronograma, ni los niveles de sincronización, pero en realidad el hecho de que salgan algunos billetes no debería ser mayor problema porque la mayoría de las transacciones de nuestra economía se realizan por medios electrónicos.

Además creo que el impulso de sacar adelante los procesos de digitalización de los pagos no debe pararse sobre todo porque es una tendencia mundial el no transar más con dinero físico, el cual en tiempos de pandemia puede ser un vector de contaminación, esto no niega que el Gobierno insista en continuar con la digitalización.

Por último, Boza opinó que quizás el Gobierno repuso billetes con mayor denominación porque no están recibiendo los billetes con denominaciones bajas, «esto es un problema cultural, no se puede evitar, es como las personas que tiran basura en la calle».