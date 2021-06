Sobalvarro: Ley de Zonas Económicas Especiales es la vía correcta para salir adelante

En la más reciente transmisión de Visión Global, el economista Alberto Sobalvarro compartió importantes declaraciones en materia de economía y política



El pasado lunes el reconocido economista, Alberto Sobalvarro , a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Santa Bárbara TV y Canal 11 del Zulia, respecto a las propuestas planteadas por el Presidente Nicolás Maduro, entre ellas la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, la cual se está discutiendo en la Asamblea Nacional (AN) consideró que es la vía correcta y ajustada en política económica. Subrayó que con las Leyes Antibloqueo y de Zonas Económicas Especiales, se va a superar la crisis porque con instrumentos dirigidos a romper las cadenas impuestas por las sanciones y medidas coercitivas unilaterales.

Lea también: Sobalvarro: El Zulia tiene potencial para la implementación de Zonas Económicas Especiales

Destacó que llegará el momento en el que se libere a la economía nacional y se siga produciendo, exportando y refinando petróleo, pero por ahora se tienen otras alternativas como lo es la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, espacios territoriales que se van a establecer en todo el país, donde verdaderamente haya la caracterización necesaria. Señaló que en el Zulia se sigue abogando por la Zona Económica Especial de la subregión Guajira, también se anuncio la Metropolitana Maracaibo – San Francisco y la Sur del Lago, el Alcalde Blagdimir Labrador está semana tendrá en el municipio la visita de la Comisión de Economía dándole información y debatiendo el proyecto legislativo.

A su vez, informó que está norma se orientó por los principios de soberanía económica, seguridad jurídica, justicia social, desarrollo regional, globalización, desarrollo humano integral, sustentabilidad, sostenibilidad, protección del ambiente, planificación publica, popular y participativa, eficiencia, productividad, libre competencia, simplificación de tramites administrativos, complementariedad, corresponsabilidad, honestidad, transparencia y solidaridad. Destacó que el Gobernador Omar Prieto está luchando para que las Zonas Económicas Especiales en el Zulia se hagan realidad.

En materia de covid-19, Sobalvarro detalló que la suma total de casos es de 171.018.900, de los cuales 60.134.757 están activos, 103.109.676 recuperados y 3.556.583 fallecidos. En Venezuela la cifra total de contagios es 232.800, mientras que la tasa de recuperados se ubica en 92%, sumando 214.590 personas sanadas, 15.581 casos activos, y lamentablemente 2.629 fallecidos. En Zulia la cifra de casos acumulados es de 20.872 de los cuales 17.749 se han recuperado 2.949 están activos y 174 han fallecido.

En otro tema, indicó que desde “Visión Global” junto con el soberano, se solidariza con el mandatario Nicolás Maduro, para que solicite de inmediato al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Joe Bidem y a los demás primeros Ministros o Presidentes de las naciones aliadas, que levanten el bloqueo, el embargo, las sanciones económicas y las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela para derrocar a su Gobierno legítimo, destacó que no podrán cumplir sus objetivos, “nuestro pueblo está sufriendo, seguiremos defendiendo la patria que el libertador Simón Bolívar junto a los próceres de la independencia, nos legaron para tener una nación libre, independiente, soberana y autodeterminada, no nos vamos a rendir, así como este país no lo hizo ante el imperio español”. Recordó que a partir de hoy se debe izar la bandera nacional en todas las oficinas públicas, empresas, casas y apartamentos, “porque Venezuela va rumbo a cumplir el 200 aniversario de la batalla de Carabobo, este 24 de junio se rendirá homenaje a los padres libertadores que permitieron que está nación tuviese este hermoso territorio”.

Sobalvarro indicó “ya basta de este embargo criminal que tiene los EE.UU y algunos países aliados de la Unión Europea y el resto del mundo, liberación total para la economía venezolana y el comercio, en medio de esta circunstancia extraordinaria el presidente Nicolás Maduro esta ideando políticas económicas, para poder sustituir en lo inmediato la falta de ingreso que tiene la nación y que está por el orden del 1% con respecto al promedio de los últimos cinco años”. Subrayó que Venezuela sigue siendo una potencia económica en petróleo, minerales, forestal, acuífera, ganadería, agricultura, tiene todo pero necesita que se levante el embargo para seguir adelante.

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia, resaltó que en buena hora el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Armando Chacín, anunció que están dispuestos a seguir trabajando para contribuir con la producción agropecuaria del país, en aras de producir alimentos y competir en los mercados internacionales.

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, Acción 100.1 Fm y Pequiven 88.7 Fm, el economista Alberto Sobalvarro felicitó al Presidente Nicolás Maduro, por resguardar al pueblo venezolano ante la nueva oleada de Covid-19. Visión Global te invita a seguir las transmisiones en vivo de tu programa favorito de opinión a través de las redes sociales @ajsobalvarrod