Sin sanciones: PDVSA generó ingresos por $ 8.300 millones entre enero y julio de 2024

Los ingresos facturados por Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre enero y julio de 2024 alcanzaron una cifra por encima de los 8.300 millones de dólares, una cifra que está 15% por encima de lo percibido durante el mismo período del año pasado básicamente por una mejor cotización del crudo Merey.

El precio promedio del petróleo venezolano de referencia en los mercados internacionales durante siete meses de este año está en 69,57 dólares por barril, 16% por encima del que registró en este tiempo en 2023 o lo que es equivalente a casi 10 dólares adicionales.

El comportamiento de las exportaciones, no obstante, no tuvieron un mayor impacto en los ingresos porque en promedio muestran, según cifras no oficilaes, un estancamiento por el orden de los 690.000 barriles por día.

Otro factor que ha contribuido en la mejora de los ingresos se debe a una reducción en el nivel de descuento que PDVSA otorgaba (por culpa de las sanciones internacionales) por la venta de crudo en el mercado asiático; y eso parcialmente se ve reflejado en el diferencial entre el precio del Merey con respecto al de la cesta OPEP, que es un indicador con los distintos tipos de crudo de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Hace un año la brecha entre el Merey y la cesta OPEP era casi de 20 dólares y para el pasado mes de julio estaba en 14 dólares, es decir, se ha reducido en cerca de 30% esa diferencia debido a la flexibilización parcial de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos.