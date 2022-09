Secretario General de la OPEP visitó Complejo José Antonio Anzoátegui

Este jueves, el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham Al Ghais, visitó las instalaciones del Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui, ubicado en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui.

La visita forma parte de la agenda de trabajo que lleva adelante Al Ghais en el país, con motivo del 62 aniversario de la fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Así lo informó Petróleos de Venezuela (PDVSA) a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, al tiempo de señalar que durante el recorrido el secretario general estuvo acompañado del presidente de PDVSA, Asdrúbal Chávez.

«En el marco del 62 aniversario de la fundación de la OPEP, el presidente de PDVSA, @AChavezPDVSA acompañó al Secretario General Haitham Al-Ghais, en visita oficial al Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui en la ciudad de Barcelona», publicó la empresa junto a imágenes del recorrido a las instalaciones.

In a tour of the ‘Jose Antonio Anzoategui’ Petrochemical Complex in Venezuela, #OPEC SG HE #HaithamAlGhais praised the outstanding dedication of @PDVSA’s management and workers. He also highlighted the critical importance of investment in the oil industry across the value chain. pic.twitter.com/CpfLqOaYjx

— OPEC (@OPECSecretariat) September 15, 2022