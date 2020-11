Pólizas en divisas de empresas extranjeras son ilegales en Venezuela

Bouffard aclaró que la misma advertencia que hace en este caso incluye a los corredores o intermediarios de seguros, que también operan bajo la autorización de la Sudeaseg

La Superintendencia de la Actividad Aseguradora de Venezuela (Sudeaseg, por sus siglas) ha permitido que las compañías del sector puedan ofrecer pólizas en divisas, básicamente en dólares, para la atención en centros hospitalarios en el país. Eso ha permitido enfrentar la ilegalidad de productos cuyas empresas están domiciliadas en el exterior.

“Por la situación macroeconómica que afrontamos en el país, se abrió un espacio para que empresas que no están autorizadas y están al margen de la ley en Venezuela comercializaran de manera ilegal seguros de salud”, dijo María del Carman Bouffard, presidenta ejecutiva en Cámara de Aseguradores de Venezuela. “Ese tipo de póliza no tiene sede física ni representación en el país y no hay posibilidad de hacer algún reclamo en caso de incumplimiento. La mayoría está domiciliada en islas del Caribe como Bermuda, Turk y Caicos o las islas Cayman”, añadió.

Del mismo modo, Bouffard aclaró que la misma advertencia que hace en este caso incluye a los corredores o intermediarios de seguros, que también operan bajo la autorización de la Sudeaseg.

Indicó que las tarifas de las pólizas de responsabilidad civil para vehículos, que exige la Ley de Tránsito Terrestre, siguen estando reguladas y fijadas por la Sudeaseg en bolívares. “Siempre es bueno contar con un buen intermediario de seguros que pueda orientar y mostrar todas las opciones de póliza que pueda contratar la persona”, afirmó.