No hay «black friday» con el dólar por los cielos

Los desequilibrios macroeconómicos agravados pasan una pesada factura, y el gobierno de Nicolás Maduro, enfrascado en una dinámica electoral en medio de una severísima crisis

Con el dólar no hay «black friday». Abrió este viernes sobre los 685.000 bolívares en el mercado paralelo y aunque la escalada alarme a más de uno, expertos consultados por Banca y Negocios sostienen que el tipo de cambio de equilibrio ya se ubica en 1.000.000 de bolívares, por lo que el margen para que la divisa estadounidense se aprecie es, todavía, amplio.

Los desequilibrios macroeconómicos agravados pasan una pesada factura, y el gobierno de Nicolás Maduro, enfrascado en una dinámica electoral en medio de una severísima crisis, ha debido relajar su política de restricción de liquidez. De acuerdo con el análisis de Aristimuño Herrera & Asociados la entrega de bonos «protectores» está ejerciendo una poderosa presión sobre el tipo de cambio, porque si bien es cierto que los montos individuales son muy bajos, el gasto debe multiplicarse por 12 o 13 millones de beneficiados.

Lea también: ¡Al cierre! Dólar paralelo baja pero sigue cerca de los Bs. 700 mil mientras que el oficial superó los Bs. 600 mil

En una semana, la liquidez se expandió 27 billones de bolívares y la expansión del circulante se está acelerando consistentemente. Pero, no solo se trata de los bonos que se otorgan mediante el carnet de la patria, sino del financiamiento monetario del gasto. En la última semana de octubre, ese financiamiento alcanzó 13,5 billones de bolívares.

Otro factor proviene del descuento de requerimiento de encaje legal a la banca, que ha hecho que el déficit se haya moderado, a tal punto que el sistema presentó, en el corte del 6 de noviembre, un nivel de reservas excedentes superior a 11 billones de bolívares, el mayor de todo el año, un período en el cual ha privado más bien el déficit en este indicador, por lo que ha aumentado la capacidad crediticia.

Black Friday

De hecho, según la data del Banco Central de Venezuela (BCV), la cartera de créditos ha venido acelerando su crecimiento. En septiembre aumentó 31%, mientras que en octubre subió 44,5%. En la primera semana de noviembre superó la barrera de los 100 billones de bolívares -108,3 billones de bolívares- y aumentó 11,40%, lo que coloca el escenario más conservador de expansión en 46% al cierre del corriente mes.

Estos números indican que hay un mayor efecto multiplicador sobre la liquidez.

Por otra parte, el gobierno ha generado la expectativa de una flexibilización ampliada durante todo el mes de diciembre, una pausa en el sistema 7+7 por las elecciones y las festividades de fin de año, que está causando una mayor demanda de divisas en las empresas por la necesidad de anticipar alguna compra de inventario, ya que se presume que habrá un ciclo diferente de caja.

La consultora AHA había anticipado que el dólar en el mercado paralelo cerraría sobre los 700.000 bolívares en este mes de noviembre, en su más reciente informe de perspectivas.

– José Miguel Farías: dólar rezagado –

El asesor de inversiones, analista financiero y director de MásValor Casa de Bolsa, José Miguel Farías, sostiene que el cambio de equilibrio entre la depreciación del bolívar y el avance de la inflación se ubica en alrededor de 1.000.000 de bolívares.

«Lo cierto es que el dólar aún está bastante rezagado. Tenemos una creciente incertidumbre económica por falta de medidas consistentes en el plano macroeconómico; más bien hay muchísimo desorden. La dolarización aumenta. Por tema de estacionalidad, la demanda de dólares parece ser infinita. El incremento no obedece a una razón coyuntural, más bien es raro que no haya subido más. No hay medidas para estabilizar el tipo de cambio», señala el analista.

Farías recuerda que más de 70% de las transacciones que se realizan en el país se hacen con monedas distintas al bolívar, básicamente con dólares estadounidenses y esta es una situación que se mantendrá, en su opinión, porque no existe una política monetaria que tome alguna vía concreta.

En la Bolsa de Valores de Caracas se produce una situación inédita, al menos en los últimos años: el rezago del Índice Bursátil Caracas (IBC) con respecto al tipo de cambio paralelo se ubica en alrededor de 70%. A juicio de José Miguel Farías, esta situación no debe generar alarma innecesaria.

«Creo que es una buena oportunidad de compra, especialmente para inversionistas con una perspectiva de corto plazo, porque la historia demuestra que, al final, la BVC termina alineándose con los niveles de depreciación del bolívar; así que puede haber oportunidades para tomar posición en la bolsa. Sin embargo, yo no soy de los que cree que el tipo de cambio debe ser la única variable a considerar. Tenemos una caída de 90% del PIB acumulada desde 2014 y el FMI proyecta otra baja de 20% en 2021. Mientras sigamos cayendo, no habrá crecimiento orgánico en el mercado de valores», concluye Farías.