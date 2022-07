Mercantil Panamá adquiere mayoría de Capital Bank e inicia fusión

Mercantil Panamá es un banco de licencia general que registró activos por 1.110 millones de dólares, un patrimonio neto de 96 millones y utilidades por 4,4 millones en los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2021, según datos de la institución

La sociedad panameña Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A (MSFI), a través de su subsidiaria Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A. (MHFI) registrada en Panamá, ha firmado un acuerdo de compra de acciones de Capital Bank, Inc. y Subsidiarias (Capital Bank).

Producto de la transacción, los accionistas de Capital Bank recibirán una contraprestación conformada por dinero en efectivo y acciones equivalentes al 20% de la entidad combinada (Mercantil Banco, S.A. y Capital Bank), al cumplirse los requisitos legales.

De la misma forma, MHFI ha firmado un acuerdo de compra por el 100% de Capital Assets Consulting, Inc., casa de bolsa asociada a Capital Bank.

Con esta transacción, la entidad combinada se convertirá en un banco con casi USD 3.000 millones en activos y USD 265 millones de patrimonio neto.

Con ello, esta nueva entidad se ubicará como uno de los principales bancos privados de capital panameño en términos de activos e incorporará una atractiva cartera de préstamos que incentive el crecimiento económico del país.

«Nos llena de mucha alegría anunciar esta transacción con Capital Bank, la cual nos permitirá fusionar dos negocios bancarios exitosos y complementarios en Panamá, presentando una mejor propuesta de valor y beneficios operativos. Estamos convencidos de que tenemos un reto importante en nuestras manos. En ambas organizaciones contamos con un grupo de colaboradores para asumir los desafíos de un futuro enmarcado en un contexto global, complejo y más competitivo», afirmó Gustavo Vollmer, presidente de la Junta Directiva de MSFI.

De igual manera, el presidente ejecutivo de MHFI, Ignacio Vollmer Sosa, indicó: «Esta fusión se inscribe en la definición del plan estratégico del Grupo Mercantil en Panamá. Queremos seguir creciendo en y desde Panamá para toda la región, guiados por los principios, valores y compromisos que el Grupo Mercantil ha desarrollado. Lograremos una valiosa diversificación de la base de depósitos que brindará importantes ventajas estratégicas y financieras a la entidad combinada. Nuestra infraestructura será más robusta y complementaria, sirviendo con excelencia a nuestros mercados objetivos».

Asimismo, el presidente de Capital Bank, Moisés Cohen, expresó: «Nos complace que el Grupo Mercantil haya elegido a nuestra entidad para integrar y expandir sus operaciones en Panamá y en la región. Estamos muy entusiasmados con esta importante alianza, ya que con las fortalezas del Grupo Mercantil y nuestro conocimiento del mercado local, podremos generar más beneficios y oportunidades para nuestro país».

Y añadió: «Agradecemos a nuestros excelentes colaboradores y distinguidos clientes, por el apoyo que nos han brindado durante estos 14 años, para poder crecer y ocupar un lugar importante en nuestro centro bancario. Con el compromiso del talento humano de Capital Bank y Mercantil Banco ofreceremos una propuesta de valor más integral, digital y cercana a las expectativas de nuestros clientes actuales y futuros».

Cada banco seguirá brindando sus servicios a los clientes en forma independiente y continua, mientras dure el proceso de transición hacia la fusión de ambas instituciones, una vez se reciba la aprobación final por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Se espera que esta transacción sea perfeccionada en el segundo semestre del año en curso.

Durante el proceso, MSFI recibió el asesoramiento financiero del banco de inversión internacional Lazard, en tanto que Capital Bank fue asesorado por Darwin Capital LLC. Los asesores legales involucrados en la Transacción fueron Morgan & Morgan por parte de MSFI y Arias, Fábrega & Fábrega por parte de Capital Bank.

Mercantil Banco, S.A., es un banco de licencia general, especializado en proveer servicios bancarios enfocados en los segmentos de banca comercial, personal e internacional. Registró activos por USD 1.110 millones, un patrimonio neto de USD 96 millones y utilidades por USD 4.4 millones en los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2021.

El banco es una subsidiaria del holding panameño Mercantil Servicios Financieros Internacional, grupo financiero con 97 años de experiencia en negocios Banca, Seguros e Inversiones y una amplia trayectoria internacional operando en el transcurso del tiempo además de Panamá en Estados Unidos, Suiza, Curazao y Venezuela; así como oficinas de representación en Colombia, Brasil, Perú, México y Nueva York.

Por su parte, Capital Bank, Inc. es un banco panameño de licencia general fundado en 2008 enfocado mayormente en el segmento corporativo, construcción, inmobiliaria y PYMES.

Posee el 100% de las acciones de Capital Factoring & Finance, Inc., Capital Business Center, S.A., Capital International Bank, Inc., Capital Emprendedor, S.A., Capital Trust & Finance, Inc., Capital Leasing and Finance Solution, S.A., Óptima Compañía de Seguros, S.A. e Invest Land & Consulting Group Corp.

Capital Bank, Inc. registró activos por USD 1.702 millones, un patrimonio neto de USD 168 millones y utilidades por USD 4.5 millones en los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2021.