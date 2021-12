Maduro estima que Venezuela podría mantener actividades sociales y económicas abiertas en 2022

Maduro afirmó que no se puede cantar victoria adelantada, y advirtió que el coronavirus no desaparecerá en el año 2022

El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes, la posibilidad de mantener actividades sociales y económicas abiertas en el año nuevo de 2022.

«Es mejor conversar, convencer, persuadir, es lo mejor, hablar con argumentos, con ejemplos, con demostración práctica de que sí se puede; cuidarnos, nosotros podemos mantener -entrando en enero y en 2022- el país abierto como lo tenemos, cuidándonos y vacunándonos y entrar definitivamente a la nueva normalidad de frente y la gente tenga su libertad completa para trabajar, caminar, pasear», manifestó el jefe de Estado sobre las actividades cotidianas, siempre u cuando se mantenga la reducción de casos de contagio del coronavirus.

Asimismo, dio lectura a parte del informe semanal de la Comisión Presidencial que monitorea el covid-19, y señaló que en la semana del 19 al 25 diciembre del 2021, se registraron 1.939 nuevos casos de COVID-19, lo que representa 1.402 casos menos que la semana anterior, equivalente a una reducción del 42%.

Explicó que en promedio, se dieron 277 casos nuevos y 300 recuperados, cada día, lo cual «refuerza la reducción de contagios y el aumento de sanaciones».

Señaló además que a partir de octubre de 2021, se observó la reducción de casos que se mantiene a la fecha. Y recordó que la tasa de incidencia en Venezuela se ubica en 6 casos por 100 mil habitantes, cuatro (4) puntos menos que la semana anterior.

Asegura que este descenso sostenido de la curva de contagios en Venezuela, durante 11 semanas consecutivas, coincide con el incremento de la vacunación nacional que suma a la fecha 87%, lo cual mantiene también el descenso de casos moderados, graves y de fallecidos.

No obstante, afirmó que no se puede cantar victoria adelantada, y advirtió que el coronavirus no desaparecerá en el año 2022, hasta que la ciencia encuentre una vacuna para la humanidad, que cure definitivamente la enfermedad que provoca este virus.