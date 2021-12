La revolución de los juegos NFT

Los jugadores que comparten contenido acerca de estos juegos en redes sociales suelen utilizar un grabador de pantalla para mostrar su progreso.

En 2017, el lanzamiento de CryptoKitties marcó un antes y un después en la industria del juego en línea. Este se considera uno de los primeros juegos en popularizarse de los llamados play to earn, que además involucró NFT basados en tecnología blockchain.

A partir de entonces son muchos los títulos de este tipo que han llenado las conversaciones en la web, precisamente por la cualidad de que pagan por jugar.

Esta movida está en boga en 2021, con énfasis en las regiones que padecen las consecuencias de una economía inestable y altas tasas de desempleo, como es el caso de Latinoamérica.

En el caso puntual de Argentina, la inflación anual se sitúa en 52,1%, a pesar de ser la tercera economía de América Latina, solo por debajo de Brasil y México (BBC News, 2021). En este contexto, la búsqueda de alternativas para generar ingresos afianza la fama de las actividades financieras descentralizadas, como los juegos NFT.

¿Cómo se gana dinero con los juegos NFT en Argentina?

Los juegos NFT son conocidos como juegos en línea que se adaptan a sistemas operativos diversos: Windows, MacOS, Android e iOS, los más comunes. Por lo que pueden jugarse desde teléfonos inteligentes, tablets o computadoras, en cualquier lugar con conexión web. Los jugadores que comparten contenido acerca de ellos en redes sociales suelen utilizar un grabador de pantalla para mostrar su progreso.

En realidad, los juegos tienden a ser de desarrollo sencillo. No destacan por presentar gráficos de última generación ni complejos mundos abiertos. Más bien se trata de dinámicas en las que se enfrentan jugador contra jugador (PvP) y jugador contra el ambiente (PvE). Hay otros en que el objetivo es coleccionar objetos o construirlos, como es el caso de The Sandbox 3D.

Los NFT

La principal característica de estos títulos es que incorporan Non Fungible Tokens en forma de ítems (artículos, personajes, etc). Los NFT tienen valor comercial, son singulares e inintercambiables. Por lo tanto, no se juega tan solo para pasar el rato y desconectarse de la realidad, sino que se ha transformado en una forma de invertir y ganar dinero mediante el desarrollo de habilidades.

Los NFT son tokens que tienen un creador y son bien cotizados de acuerdo a la dinámica de oferta y demanda. Algunas de sus características son las siguientes:

Se comportan como si fuesen «obras de arte» propias del mundo digital

Pueden ser más o menos escasos y en función de ello va su valor.

En ciertos casos se producen en serie con cantidades limitadas, lo cual hace único a cada ejemplar

La falsificación y los hackeos se evitan gracias a las cadenas de bloques. Muchos de los NFT de los juegos utilizan la red Ethereum como soporte tecnológico.

Mientras más valor tenga un NFT y más raro sea, se puede cotizar mejor y hacer ganar dinero a su propietario. Cada juego incorpora un marketplace propio donde se venden y compran los NFT con la moneda de ese universo, que luego puede ser cambiada por criptodivisas y estas a su vez por dinero tradicional.

La industria de los juegos NFT en Argentina

Los juegos NFT están en el tope de su popularidad. Alrededor de ellos se está construyendo toda una industria, la cual involucra publicidad, youtubers, patrocinios, apadrinamientos, uso de distintas plataformas en línea, etc. Y, por supuesto, grandes movimientos de dinero en torno a todas estas actividades.

Algunos de los juegos NFT más conocidos actualmente en Argentina y el mundo, requieren una considerable inversión para entrar. Tal es el caso de Axie Infinity y Plant vs Undead, por nombrar algunos.

En estos casos el coste inicial puede ascender a los 600 USD, quedando fuera del alcance de una parte considerable de la población. Como solución, es común encontrar jugadores y empresarios que se dedican al otorgamiento de becas, es decir, financian la participación de terceros y reparten las ganancias.

Frecuentemente los creadores de contenido que participan de este tipo de dinámicas, han encontrado rentable ofrecer formación y consejos para que más personas se sumen. Por ejemplo, los canales de KmanuS88 y Rojan Crypto, entre otros gamers que están aprovechando la ola de los juegos NFT para ganar dinero jugando, becando y ofreciendo sus conocimientos en línea. Lo hacen principalmente a través de Youtube, Discord y Twitch.

Streamers

KmanuS88 es un popular streamer argentino que cuenta con un canal de Twitch con +200.000 seguidores y uno de YouTube con +800.000. Allí brinda explicaciones y consejos sobre distintos juegos y todo lo relacionado a las dinámicas play to earn.

Recientemente a través de su página web ha anunciado el lanzamiento de una colección de NFT propios. Así como de cursos permanentes acerca de cómo aumentar tus ingresos con estos juegos, con énfasis en títulos para dispositivos móviles.

Otro famoso influencer del mundo de los videojuegos en Argentina es Rojan Crypto. También ostenta una gran cantidad de seguidores en sus cuentas de Twitch y en YouTube. Su contenido se enfoca principalmente en Axie Infinity y otros NFT games, aunque también ofrece guías sobre deportes virtuales como League of Legends.

Twitch, el sitio online favorito de los jugadores

Twitch despegó definitivamente en 2020 en cuanto a popularidad. Al igual que con otras redes sociales, el tráfico de esta aumentó significativamente durante los meses en que se implementó la cuarentena como medida ante la emergencia sanitaria mundial. Dicho crecimiento se ha sostenido en 2021. Sobre todo, entre la comunidad gamer, aunque no es exclusivo para este tipo de contenido.

Muchos twitcheros famosos son músicos, artistas digitales e influencers en general que encuentran en dicha plataforma una ventana para compartir con su público aficiones, creaciones y más, de forma amena y en tiempo real.

Sin embargo, ciertamente se ha convertido en la red social por excelencia para hacer stream de videojuegos en línea. Actualmente Twitch cuenta con un promedio de 3.01 usuarios por minuto (Statista, 2021). El aumento de horas de emisión y visualizaciones viene de la mano con el apogeo de los juegos NFT.