Francisco Palmieri: «Es bastante grande la cantidad de solicitudes para licencias específicas»

La mirada del sector petrolero internacional que opera en Venezuela está puesta en la decisión que tomé la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) el próximo 31 de mayo cuando vence la Licencia General Nº 44A. Se habla de una 44B pero las señales que provienen desde Washington apuntan más a lo que llaman licencias especificas o particulares.

El jefe de la misión de la Oficina Externas de los Estados Unidos, Francisco Palmieri, en una entrevista de 10 minutos, reiteró su mensaje que cualquier decisión en materia de sanciones y licencias para el sector de los hidrocarburos venezolano o mantener negocios con Petróleos de Venezuela está sujeta a que el próximo 28 de julio se den elecciones libres y democráticas.

-Con el reconocimiento de la candidatura de Edmundo González Urrutia por parte del gobierno de Nicolás Maduro, ¿hay posibilidad que la Licencia General 44 A sea renovada el próximo 31 de mayo como 44B o se optaría por licencias particulares como se conoció hace poco con Maurel & Prom, la agencia Reuters menciona el caso de Reliance de India y estaría también el caso de Repsol?

-Nuestro esfuerzo en este momento es ver cómo podemos apoyar el proceso democrático en Venezuela y las licencias se emiten como incentivos para que podamos avanzar hacia las elecciones del 28 de julio cumpliendo con los elementos del Acuerdo de Barbados; y en ese sentido, dijimos que íbamos a revisar la posibilidad de otorgar licencias individuales específicas a diferentes compañías como salió recientemente la de Maurel & Prom. Lo que puedo decir es que hay muchos intereses porque la cantidad de solicitudes que hemos recibido para este tipo de licencias específicas es bastante grande. Por supuesto analizaremos caso por caso, solicitud por solicitud, compañía por compañía y vamos a revisar esa situación y creo que es muy importante que seguimos en la línea hacia las elecciones y la candidatura de Edmundo González Urrutia es un paso muy importante para avanzar en las dos cosas: tanto en los incentivos y una elección en julio.

-¿Por qué se mantiene una licencia que se renueva a Chevron automáticamente y a las empresas de servicios que son norteamericanas se les mantiene una licencia con restricciones de sus operaciones en Venezuela como es el caso de Halliburton, Weatherford, Schlumberger y Baker Hughes?

-La licencia de Chevron va a continuar porque fue un acuerdo en el que renueva su operación en negocios establecidos antes del establecimiento de las sanciones. Esa licencia no es para invertir en nuevos negocios porque la mayor de ese esfuerzo también es asegurar que la deuda que se tiene con Chevron (por parte de PDVSA) sea pagada y creo también que es clave para que las otras compañías operen efectivamente.

-¿Tiene sentido para los Estados Unidos avanzar en una política de sanciones en el sector petrolero cuando vemos como Irán, Rusia o la misma Venezuela evaden esas medidas principalmente por la colaboración de China?

-Las sanciones son una herramienta para impulsar cambios en la manera como esos países están actuando. La situación particular en Venezuela, el propósito de la Licencia General Nº 44, emitida en octubre del año pasado, era para incentivar que se realicen elecciones democráticas y al final del día el equipo de Nicolás Maduro dio algunos pasos pero no cumplió con todos los compromisos y en ese entonces no dejaron ninguna salida.

-¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos optó por una negociación directa con la administración de Nicolás Maduro en Doha?¿Es una manera de reconocer al gobierno de Maduro?

-No reconocemos el gobierno de Nicolás Maduro en este momento. Debe tener elecciones democráticas y ganar la legitimidad de la comunidad internacional, pero en el mundo de la diplomacia siempre es importante mantener canales abiertos y seguir hablando entre países porque es la única manera de identificar oportunidades de avanzar la situación. En el caso de Venezuela, creemos que una elección democrática el 28 de julio es un paso importante para resolver la crisis económica, humanitaria y política. Por eso creo en la importancia de abrir y mantener canales de comunicación.

-¿Qué criterio tendrá el gobierno de los Estados Unidos para decir que acepta un resultado en las elecciones del 28 de julio en el caso que gane Nicolás Maduro?

-Muy importante y muy buena pregunta. En primer lugar, como se acordó en Barbados, la presencia de las misiones de observación es sumamente importante para entender la elección y por eso se necesita la presencia de la Unión Europea, el Centro Carter y las demás organizaciones que quieran observar la elección porque tiene la facultad y libertad de hacer eso. Segundo, estamos escuchando mucho a la oposición democrática del país como es el caso de la Plataforma Unitaria Democrática, el doctor Edmundo González Urrutia, María Machado, los representantes de los diferentes partidos políticos y todos nos dicen que quieren participar en esa elección. Con esa participación masiva, yo creo que siguiendo las líneas de los partidos demócratas en Venezuela podremos entender si la elección será aceptable y suficientemente competitiva e inclusiva. No creo que debemos definir las condiciones, tenemos que ver qué pasará en los próximos dos meses.

-Hay quienes dicen que en el acercamiento que se ha dado entre el gobierno del presidente Joe Biden con la administración de Nicolás Maduro hubo pragmatismo por un asunto netamente petrolero. ¿Qué responde a ese argumento?

-Todo lo que hemos hecho es para incentivar una elección democrática y en ese sentido lo que estamos haciendo es apoyar a la oposición democrática dentro de Venezuela y las fuerzas en el país que quieren tener la oportunidad su próximo presidente. En ese sentido, creo que es importante que continuemos promoviendo esa elección.

-¿Estados Unidos necesita el petróleo venezolano?

-La cantidad de petróleo que tiene Venezuela es un recurso muy importante pero el mundo está cambiando cada día al respecto de dónde y qué tipo de energía necesita y en ese sentido los Estados Unidos está buscando fuentes de recursos de energía para avanzar con nuestra economía y vamos a ver si podemos llegar a una elección democrática el 28 de julio que pueda abrir más caminos para el petróleo de Venezuela.