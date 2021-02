Flexibilización de sanciones a Venezuela podría abrir posibilidad de reanudar intercambio de diésel

Información reseñada por Bloomberg destacó que para agosto de 2020, el 80% de las entregas de crudo venezolano al exterior era a través de intercambios de diésel, por las sanciones impuestas por Estados Unidos en enero de 2019

La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, en Estados Unidos, ha aumentado la expectativa en Venezuela sobre un posible «comienzo» en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, así como una reducción o eliminación de las sanciones que impusiese el Gobierno del expresidente Donald Trump a la nación caribeña.

Lea también: BCV ajusta tasas de interés para tarjetas de crédito por debajo del límite indexado al dólar oficial

Según reseñó el diario El País, una de esas restricciones consistió en la «prohibición» del intercambio de crudo venezolano por diésel, necesario para transportar alimentos y otros insumos esenciales para la vida de los ciudadanos.

Al parecer, la medida no fue totalmente una prohibición, sino que fue tomada de «manera discrecional» por parte de Trump.

Ante ello, el medio español acotó que «si el Departamento del Estado bajo la nueva Administración quisiera que los intercambios pudieran continuar, bastaría que las nuevas autoridades estadounidenses, que con Biden tomaron posesión el 20 de enero, no interfieran».

Información reseñada por Bloomberg destacó que para agosto de 2020, el 80% de las entregas de crudo venezolano al exterior era a través de intercambios de diésel, por las sanciones impuestas por Estados Unidos en enero de 2019.

Patricia Ventura, directora en IPD Latin America, empresa consultora en energía, manifestó que «nosotros no esperábamos que la política de sanciones se ajustara inmediatamente, porque hay otras prioridades muy claras para la Administración Biden, pero la flexibilización de las sanciones por razones humanitarias será atendida más temprano que tarde. Esto abriría la puerta para reanudar los swaps de diésel».

Precisó que el 100% de los bienes, mercancías, alimentos, medicinas, todos los bienes y servicios de primera necesidad en Venezuela «son despachados, son distribuidos a las zonas vulnerables y a todo el país vía terrestre».

«Llega el momento en donde tenemos que buscar soluciones porque tenemos una escasez que no está discriminando sectores que están abarcando toda la economía del país. Este año vemos que las consecuencias van a ser muy fuertes si en el trimestre que viene no resolvemos, si el Gobierno nacional no encuentra una salida, es decir, la entrada de diésel acá», resaltó.