Exportaciones no petroleras de Venezuela llegan a 47 países

El presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), Gustavo González Velutini, expresó que Venezuela tiene la necesidad de exportar «porque la capacidad de producción (del país) es mucho más grande que la capacidad de consumir».

Asimismo, indicó que es positivo que Venezuela haya firmado el Acuerdo de Facilitación del Comercio con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la reciente aprobación de la Ley para el Fomento de las Exportaciones no Petroleras viene a complementar ese convenio.

Manifestó que la necesidad de expandir el negocio a escala internacional vino también por la migración de los venezolanos.

«Qué venezolano no le hace falta ese chocolate caliente con el frío en Chile, en Estados Unidos o Canadá. Es parte de nuestro arraigo que lo queremos llevar afuera», sumó.

González Velutini aseveró que se sigue produciendo en Venezuela, por lo que «se está exportando porque el mercado venezolano fue satisfecho con productos de buena calidad».

Las exportaciones venezolanas

Por su parte, Jesly Lusinchi, directora de la Asociación Venezolana de Exportadores, acotó que productos venezolanos del mar como el camarón, los cangrejos, el ron venezolano, los textiles, radiadores, entre otros, tienen «éxito» en el mercado internacional.

En ese sentido, sostuvo que «las exportaciones no petroleras están llegando a 47 países, esto quiere decir que hay empresas que están haciendo un esfuerzo a pesar que no tener preferencias arancelarias, a pesar de que no tenemos todos los acuerdos de libre comercio».

«Se están exportando radiadores, baterías, textiles, estamos saliendo productos de aluminio, productos metalmecánico», añadió.

Igualmente, destacó que Ley de Fomento de las Exportaciones No Petroleras incidirá en la disminución de los costos para los traslados de mercancía de un territorio a otro, así como también generará más empleo y competitividad en los precios.