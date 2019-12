El precio del dólar ascendió un 9,02% a dos días de finalizar el año

View this post on Instagram

Actualización del dÍa 30/12/2019 9:00 AM Bs 53.878,35 por 1 #dolaramericano el valor asciende 9,02% con respecto a la publicación anterior. Existe una diferencia del #dolarparalelo con el #bcv de Bs 8.003,54 que se traduce en 14,85% __ La misión de monitordolarvzla.com es única y exclusivamente de informar los diferentes indicadores de la moneda visibles y públicos, sean electrónicos, de casas de cambio en Cúcuta y mesas de cambio en el territorio nacional. Todos los usuarios de nuestras redes sociales y página web pueden observar de forma transparente nuestro desempeño diariamente. __ No nos hacemos responsables por las acciones que puedan tomar nuestros usuarios con la información suministrada.