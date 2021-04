EE. UU. excluyó a 4 empresas de la lista OFAC que evadieron las sanciones al sector petrolero venezolano

Las corporaciones Bazzoni fueron sancionadas en enero de este año, por la evasión de sanciones de Estados Unidos al sector petrolero de Venezuela

Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos excluyó a cuatro corporaciones de Alessandro Bazzoni de la lista de SDN de la OFAC.

Las empresas liberadas por la institución norteamericana son:

– AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI & C. (a.k.a. AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI AND C.; a.k.a. AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI E C.), Via Sottomonte 5, Verona 37124, Italy; V.A.T. Number IT02483560237 (Italy) [VENEZUELA-EO13850].

– AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI E C. (a.k.a. AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI & C.; a.k.a. AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI AND C.), Via Sottomonte 5, Verona 37124, Italy; V.A.T. Number IT02483560237 (Italy) [VENEZUELA-EO13850].

– AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI AND C. (a.k.a. AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI & C.; a.k.a. AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI E C.), Via Sottomonte 5, Verona 37124, Italy; V.A.T. Number IT02483560237 (Italy) [VENEZUELA-EO13850].

– SERIGRAPHICLAB DI BAZZONI ALESSANDRO, Via Amsicora 46, Porto Torres 07046, Italy; V.A.T. Number 02732450909 (Italy) [VENEZUELA-EO13850].

Sanciones

Las corporaciones Bazzoni fueron sancionadas en enero de este año, por la evasión de sanciones de Estados Unidos al sector petrolero de Venezuela.

El saliente gobierno estadounidense de Donald Trump incluyó en una lista negra del Tesoro a tres personas, 14 entidades y seis embarcaciones por sus vínculos con una red a la que acusa de buscar evadir las sanciones al sector petrolero de Venezuela.

«Quienes facilitan los intentos del régimen ilegítimo de Maduro de eludir las sanciones de Estados Unidos contribuyen a la corrupción que consume a Venezuela», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Entre los principales sancionados están el italiano Alessandro Bazzoni, el hispano-venezolano Francisco D’Agostino, el suizo Philipp Paul Vartan Apikian, y las empresas Elemento Ltd, con sede en Malta, y Swissoil Trading SA, con sede en Suiza.

Las medidas punitivas alcanzan también a buques y operadores marítimos que han transportado petróleo venezolano recientemente y, según Estados Unidos, «han facilitado la evasión continua de sanciones» a la estatal petrolera venezolana Pdvsa y al Gobierno de Maduro.