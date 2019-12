EE.UU anuncia pacto comercial con China y cancela nueva ronda de aranceles

“Acordamos una primera fase de un trato comercial muy grande con China. Ellos han acordado hacer muchos cambios estructurales y enormes compras de productos agrícolas, energéticos y manufacturados”, indicó Trump en Twitter

Washington- El presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes (13.12.2019) el cierre de la primera fase de “un acuerdo comercial muy grande” con China y, como consecuencia, la suspensión de la nueva ronda de aranceles a importaciones chinas que Estados Unidos tenía previsto imponer este fin de semana.

“Acordamos una primera fase de un trato comercial muy grande con China. Ellos (China) han acordado hacer muchos cambios estructurales y enormes compras de productos agrícolas, energéticos y manufacturados”, indicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

También detalló que se mantendrán los actuales aranceles de 25 por ciento a productos chinos importados por el orden de los 250.000 millones de dólares, los cuales quedan pendientes para una segunda fase del acuerdo.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019