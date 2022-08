Dólar paralelo cerró en 6,09 bolívares este #5Ago

Este viernes, el valor del dólar de referencia reportado por el Banco Central de Venezuela es de 5,86 bolívares por unidad



El precio del dólar paralelo cerró este viernes 5 de agosto con un segundo aumento de 0,07% para ubicarse en 6,09 bolívares por dólar, según la plataforma de Instagram @EnParaleloVzla.

El mercado cerró la jornada con una tendencia claramente alcista, con precios que oscilan entre 6,03 bolívares y un nuevo máximo de 6,14 bolívares por unidad.

Tres de la siete cuentas que sigue este marcador aumentaron sus cotizaciones; sin embargo, las cuatro restantes no registraron variación.

Por su parte, la cotización oficial de referencia para este lunes es 5,86 bolívares, según la información del Banco Central de Venezuela, que reporta una clara tendencia alcista, aunque con variaciones muy moderadas.

El BCV realizó dos intervenciones cambiarias esta semana, por un total de 90 millones de dólares, un monto que no es extraordinario en el contexto de cómo el emisor ha gestionado esta estrategia, para tratar de mantener estable el tipo de cambio, lo que no significa que los valores no se muevan, sino que lo hagan de acuerdo con ciertos parámetros.