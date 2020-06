Cotización del dólar paralelo asciende a Bs.195.000/US$

View this post on Instagram

Actualización: . 🗓️ 08/06/2020 🕒 1:00 PM 💵 Bs. 195.058,81 🔺 0,43% Bs 828,73. _ @enparalelovzla tiene únicamente un compromiso informativo; brindamos el precio del dólar según diferentes entidades de importancia y mercados electrónicos dentro y fuera del país. Los valores de las referencias tomados para el cálculo son públicos y verificables en sus respectivos perfiles o páginas web. Existen valores de las referencias utilizadas que pueden haber variado al momento de esta publicación. La decisión que tome cada usuario sobre la información que suministramos, no tiene ninguna relación con nosotros.