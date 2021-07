Conindustria: eliminación del método 7+7 no tendría sentido si continúa la escasez de combustible

Conindustria al igual que los gremios empresariales del país han venido solicitando la derogación del esquema 7+7

La situación de los sectores no permisados se mejoraría con la eliminación del método 7+7, señalan los economistas, quienes aseguran que el virus no se combate con paralizar el país.

Desde hace meses los gremios empresariales del país han venido solicitando la derogación del esquema 7+7, ya que causa el cierre de negocios, empresas, industrias, comercios, además de pérdida de empleos que tanto se necesita, señaló el presidente de Conindustria, Adán Celis.

En ese sentido, señaló que «saludamos que se considere eliminar la medida. Lástima que no se hizo antes. y esperemos que de verdad se concrete y no caiga en el tintero como muchos otros anuncios antes».

Conindustria «vacunas son necesarias»

El representante gremial destacó que para combatir la Covid-19 se necesita el cumplimiento de medidas de bioseguridad y la aplicación masiva de vacuna, no con la paralización de la economía «o terminaremos con un virus llamado desempleo, pérdida de empresas y productividad».

Por lo que Celis recordó que «a través de Fedecámaras ofrecimos un plan complementario de vacunación para colaborar con una función del Estado, vacunar a los ciudadanos. Hasta ahora no recibimos respuesta».

Sin embargo, subrayó que la apertura no tendría sentido si se continúa con la escasez de combustible en el país. «Hicimos un planteamiento formal para resolver el tema combustible en base a dos aristas. Una, que cese la exportación de gasoil y otros derivados. Dos que se permita al sector privado importar combustible», detalló.

En ese sentido dijo que la verdadera solución «pasa por la apertura del sector petrolero a la inversión privada. Si el Estado no puede manejar las refinerías más grandes del mundo».

De esta manera solicitó «un proceso de licitación transparente para que vengan los mejores del mundo a invertir y contemos con los combustibles que necesitamos exportar para producir divisas para el país», aseveró.

Por su parte, el economista Luis Oliveros dijo que está «totalmente de acuerdo con que se elimine ese 7+7. Si uno sale por Caracas de verdad que no se ve, no hay diferencia entre una semana radical y una flexible en la mayoría de los sectores».

Agregó que «por ejemplo, el sector turismo necesita una apertura. Que lo dejen trabajar, con esto del 7+7 tenían innumerables problemas para trabajar. Desde mi punto de vista, es una excelente noticia».

A su juicio, la medida no resolverá la crisis, «pero sin duda mejorará la situación económica de esos sectores. El caso del turismo tiene muchos problemas para poder operar. Hay algunos que no pueden trabajar en semana radical, que no pueden abrir».

«El sector comercio es otro que sin lugar a dudas también se verá beneficiado. Había empresas que por abrir tenían problemas con la policía o la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) que les pedían plata para seguir operando. Con esta apertura, ciertamente las cosas deberían mejorar un poco», afirmó.

Reiteró que «la crisis no se acabará, aún seguirá, solo que tendrán un poquito más de libertad para poder trabajar».

Adán Celis señaló que desde hace 20 años, «las malas políticas económicas» y ahora los efectos del Covid-19, «causaron la pérdida de 10 mil industrias. Empresas trabajan a 18% de su capacidad por fallas de servicios y combustible».