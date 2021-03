Comercios que den vuelto en vales o mercancías serán sancionados, dice Min Comercio

Exhortó a los comerciantes a avanzar hacia la economía digital: «Comercios que den vuelto en vales o mercancías serán sancionados»

Este lunes, el Ministerio de Comercio Nacional rechazó la entrega de vuelto de divisas en «vales» y acotó que propondrá junto a las autoridades bancarias nuevas alternativas.

En ese sentido, la ministra de Comercio, Eneida Laya, aseveró durante la reunión de Sudeban con representantes de la banca privada, pública y grandes cadenas comerciales, que los comercios no son bancos y propuso hacer una mesa más ampliada con otros supermercados y comercio en general, informó la periodista Ginette González, a través de su cuenta en la red social Twitter.

Exhortó a los comerciantes a avanzar hacia la economía digital: «Comercios que den vuelto en vales o mercancías serán sancionados», dijo.

«No podemos permitir que las tarjetas no pasen, hay que arreglar eso, no podemos hacernos los vivos, exijo que sean serios y responsables. Y a los supermercados que no obstaculicen el avance hacia la economía digital», destacó.

Pago móvil C2P

Por su parte, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) insistió en que todo debe llevar un orden y debe ser decisión del consumidor qué hacer con su dinero. Aclaró que las soluciones son válidas pero debe ser reguladas.

«Aquí ningún supermercado o establecimiento comercial está autorizado para manejar dinero del público, es el cliente quien decide», precisó el superintendente Antonio Morales.

Destacó que «es el comercio el que va a llevar toda la operación. Es de fácil acceso, solo tiene que estar registrada su cuenta o afiliada con el teléfono móvil y el banco. Ya no es la persona natural. Todo lo va a hacer el comercio. El comercio emite una vez el cliente le de los datos la solicitud del cobro al banco».

Recacló que los comercios harán todo el proceso de pago móvil para dar cambio a los clientes, a través del C2P, que se empezará a implementar a partir de este 15 de marzo.

El intendente de la Banca Privada, César Gómez, reconoció el esfuerzo de las cadenas en facilitar los mecanismos de pago, pero los invitó a formalizar las formas con Sudeban para que le den garantías a sus clientes.

Vacunación a empleados

La periodista informó que el gremio farmacéutico propuso a la autoridad ser parte del proceso de vacunación en Venezuela y planteó la importancia de que los privados puedan importar vacunas para su personal, a fin de ayudar a la inmunización masiva.