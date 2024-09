Comenzó la entrega del bono «Hogares de la Patria»

Desde este lunes 2 de septiembre fueron publicados los montos de los bonos y programas de protección social del sistema del Patria.

Según la publicación del Canal Patria Digital a través de la plataforma Telegram, se empezó a depositar el bono denominado «Hogares de la Patria», el monto que será enviado a la billetera digital no tuvo cambio con respecto al mes pasado.

Lea También: Estos bonos pagará Patria del 26 al 31 de agosto (Montos)

En cuanto al bono «Hogares de la Patria», la cifra actual es de Bs. 87 o US$ 2,37.

A continuación, lo que recibirán los beneficiarios que tengan dos o más integrantes:

2 integrantes: Bs. 108 (US$ 2,94).

3 integrantes: Bs. 162 (US$ 4,42).

4 integrantes: Bs. 216 (US$ 5,89).

5 integrantes: Bs. 270 (US$ 7,36).

6 a más integrantes: Bs. 324 (US$ 8,84).

Todos los montos en divisas están fijados al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).