Clientes que logran ingresar al Banco de Venezuela denuncian desaparición de fondos y operaciones que no realizaron

Los clientes que han podido ingresar a sus cuentas del Banco de Venezuela denuncian problemas en los estados financieros

Pasadas las 3:30 pm de este lunes, 20 de septiembre, se mantienen los conflictos con la plataforma del Banco de Venezuela. Aunque algunos clientes reportan que ya pueden ingresar al sistema, otros indican que aún no lo han logrado.

Aunado con ello, los clientes que han podido ingresar a sus cuentas denuncian problemas en los estados financieros.

Usuarios indican que las transacciones realizadas antes o durante la caída del sistema siguen sin verse reflejadas. Otros señalan que aparecen operaciones que no realizaron, con fechas de días en que la plataforma se mantuvo inhabilitada.

Desde el 15 de septiembre, usuarios del Banco de Venezuela comenzaron a reportar dificultades de acceso a sus cuentas. Dos días después, la entidad financiera emitió un comunicado asegurando que se perpetró un hackeo del sistema, que el gobierno calificó como «ataque terrorista».

La caída de la plataforma se mantuvo el fin de semana, para un total de cinco días continuos.

No obstante, este lunes en la mañana el banco y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) informaron que en la tarde se restablecería el acceso a las cuentas.

Abrió, abrió, abrió pero no funciona… #BancoDeVenezuela se activo pero sin éxito. No me deja ver el saldo… 😂😂😂

— José Manuel Villasmil (@JosemVilla_) September 20, 2021