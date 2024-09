Chevron ofreció invertir $ 10.000 millones en sus proyectos en Venezuela hasta mediados de siglo

La Asamblea aprobó la extensión hasta el año 2047 de la empresa mixta Petro Piar, en la división Ayacucho de la faja del Orinoco, en la que PDVSA tiene 70% y Chevron el restante 30%

Una de las decisiones tomadas por el gobierno en materia de hidrocarburos desde finales de 2023 y durante 2024 ha sido la extensión temporal de las empresas mixtas en las que participa Chevron como socio minoritario de Petróleos de Venezuela (PDVSA) con la aprobación de la Asamblea Nacional, siguiendo el mandato que ordena la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

«La duración máxima de las empresas mixtas es de 25 años, prorrogable por un lapso a ser acordado por las partes, no mayor de 15 años; y esta prórroga debe ser solicitada después de cumplirse la mitad del período para el cual fue otorgado el derecho a realizar las actividades y antes de los 5 años de su vencimiento», indica la referida legislación.

Lea También: Las licencias a Chevron, Repsol y Maurel & Prom enfrentan a la oposición venezolana

Es así como a finales de 2023, el Ministerio de Petróleo, introdujo ante el parlamento la solicitud para que fueran aprobadas las extensiones de dos empresas mixtas: Petro Boscán y Petro Independiente, ambas con operaciones en el estado Zulia, en las cuales Chevron tiene participación minoritaria en sociedad con PDVSA. En este caso la vigencia vencía en 2026 y tras el aval parlamentario se alargó hasta 2041.

Ya este año, a mediados de junio, la Asamblea aprobó la extensión hasta el año 2047 de la empresa mixta Petro Piar, en la división Ayacucho de la faja del Orinoco, en la que PDVSA tiene 70% y Chevron el restante 30%.

Un mes después, a mediados de julio pasado, se otorgó el aval a la prórroga para el caso de Petro Independencia, en la división Carabobo también la faja del Orinoco también hasta el 2047. Si bien las dos primeras estaban ya dentro del lapso de los últimos años de su vigencia, no es el caso de las dos últimas, que aún les restaba más de los cinco años para entrar en el período de evaluación. ¿Qué llevó a Ministerio de Petróleo y a PDVSA a aprobar estas extensiones?

«La Asamblea Nacional ha venido cumpliendo un proceso técnico en el cual el Poder Ejecutivo solicita la extensión de la vigencia de las empresas mixtas; se revisa la parte jurídica y el plan de inversión que se presenta en cada una de las empresas mixtas en las cuales PDVSA tiene en promedio el 60%», explicó el diputado William Rodríguez, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional.

«Las aprobaciones se están dando antes de los cinco años para vencerse y la razón para anticiparse es garantizar la inversión que se va a realizar y tener seguridad de que van a continuar en el negocio petrolero», acota el parlamentario.

Por parte del Ministerio de Petróleo y PDVSA no hay un pronunciamiento sobre esta materia más allá de lo expresado por la viceministra de Hidrocarburos, Elliany Palencia, en las solicitudes enviadas al parlamento. Fuentes vinculadas a la industria, no obstante, señalan que estas extensiones estuvieron en el acuerdo suscrito entre PDVSA y Chevron luego que el gobierno de los Estados Unidos aprobó la Licencia General Nº 41 a finales de 2024, autorización que permitió a la petrolera estadounidense reactivar operaciones en las empresas y comercializar crudo venezolano en territorio norteamericano como viene ocurriendo desde enero de 2023.

«Algunas de estas extensiones de tiempo llamaron la atención porque vencían en 2033, es decir aún faltan nueve años, y no es usual que se aprueben con tanto tiempo de antelación», comentó Dolores Dobarro, ex consultora jurídica del extinto Ministerio de Energía y Minas y ex viceministra de ese despacho.

«Pienso que esto responde al interés que debe tener el socio B (en este caso Chevron) a conseguir financiamiento para presentarlo ante la entidad a la que se vaya a gestionar y de esa manera mostrar un contrato con una vigencia por una mayor cantidad de tiempo y de esa manera se garantice el pago del mismo», añadió.

En los planteamientos presentados por el Ministerio de Petróleo ante la Asamblea Nacional en los casos de las empresas mixtas de la faja del Orinoco se indica que Chevron ha presentado montos de inversión, que parte de desembolsos por 2.000 millones de dólares y totalizan los 10.000 millones de dólares para mediados de siglo.

¿Esto situación puede cambiar por la situación política generada tras las elecciones del 28 de julio? Hasta el momento no hay respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos que índice que la autorización de la que goza Chevron vaya a ser eliminada y todo apunta a que será mantenida.