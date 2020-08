Bitcoin alcanza nuevo soporte, mientras que el dólar sufre caída

Bitcoin inició esta semana con buen pie. Después de vencer la resistencia de los 12.000 dólares el lunes pasado, llegó a alcanzar un máximo de USD 12.418

Bitcoin inició esta semana con buen pie. Después de vencer la resistencia de los 12.000 dólares el lunes pasado, llegó a alcanzar un máximo de USD 12.418. El impulso alcista se asoció a la publicación de las actas de la Reserva Federal en las que se confirmaba un panorama poco alentador para la economía de los Estados Unidos.

El cruce de la emblemática barrera de 12.000 dólares coincidió con una caída adicional del índice del dólar, que el martes 18 alcanzó un nuevo mínimo de 92,15, que no ocurría de 2018. Ese mismo día en la tarde, sin embargo, bitcoin registró un retroceso brusco para luego fluctuar en las últimas horas en las cercanías de USD 11.600. Para el momento de redacción, Bitcoin cotiza en los USD 11.770.

Examinando el flujo de los BTC en manos de los mineros, CryptoQuant registró esta semana un crecimiento de movimientos diarios hacia las casas de cambio de criptomonedas, que llegaron a niveles cercanos a los 2.000 BTC diarios.

El incremento de ese flujo de BTC de los mineros a las casas de cambio podría explicar en parte el retroceso del precio de BTC, desde los 12.000 dólares, al aumentar el suministro ofertado para la venta. No obstante, se apreció una disminución importante este viernes de ese flujo. Dicha disminución de BTC, en el caso de Huobi, provocó un alza en el interés abierto de los derivados de BTC, según CryptoQuant.

La semana concluyó con un retroceso neto del precio de BTC de 1,4%, aunque la caída es más importante en el caso de la capitalización total del mercado de criptomonedas y en la capitalización de las altcoins, que disminuyen esta semana en 3,3% y 3,9%, respectivamente.

En cuanto al nuevo mínimo del índice del dólar de este año (calculado respecto a una cesta de siete monedas nacionales), reportado por CriptoNoticias, llegó el pasado miércoles a 92,15. El mínimo alcanzado el 3 de agosto pasado fue de 92,63.

En el gráfico siguiente se aprecia como el precio de bitcoin y el índice del dólar (USDX) muestran tendencias opuestas.

ICYMI: #bitcoin is nicely moving away from 200 week moving average. 200WMA is currently $6400, is increasing $200 per month, and has never decreased. Best of all, BTC monthly close has never been below 200WMA. pic.twitter.com/c21W1kVDiv

— PlanB (@100trillionUSD) August 19, 2020