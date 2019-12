Banplus lanzó cuenta custodia de divisas que permite operaciones entre sus clientes

Autoridades de Banplus aclararon que este tipo de cuentas no debe ser confundido con las conocidas como «Convenio 20», que son cuentas denominadas en divisas

Caracas- Banplus lanzó un servicio de cuentas de custodia para el resguardo y movilización de dólares y euros en efectivo, a través de sus servicios de banca por Internet, solo entre cuentahabientes de la institución bancaria.

Daisy González-González, vicepresidenta Ejecutiva del segmento Jurídico de Banplus, indicó que este servicio “busca facilitar la seguridad de las operaciones con moneda extranjera y está disponible para personas naturales y jurídicas”.

“Los volúmenes depositados son importantes, a tal punto que hay clientes que movilizan promedios de miles de dólares por semana”, dijo la vicepresidenta.

González aseguró que para los clientes de altos volúmenes, la institución ofrece el servicio complementario de conteo y ordenamiento de los billetes y, además, no establece límites de apertura.

Banplus, para asegurar el cumplimiento estricto de las normas prudenciales contra la legitimación de capitales provenientes del delito y el financiamiento del terrorismo, adquirió unos equipos de alta tecnología que permiten ordenar, catalogar e identificar las cuentas en las cuales se deposita cada billete, con el objetivo de facilitar cualquier auditoría y garantizar la trazabilidad de estas operaciones, reseñó Banca y Negocios.

La ejecutiva aclaró que este tipo de cuentas no debe ser confundido con las conocidas como “Convenio 20”, que son cuentas denominadas en divisas, sino que se trata de un producto diferente, cuyo objetivo medular es ofrecer un servicio de custodia.

Lea también: Dólar oficial sube a Bs. 46.134,44 y recorta brecha con paralelo

Banplus permitirá hacer operaciones exclusivamente entre cuentas del mismo banco, a través de Internet, en función de ofrecer una facilidad adicional a los clientes.

Otras instituciones del sector bancario han lanzado sus particulares servicios de cuentas de custodia. El Banco Exterior, por ejemplo, ofrece este producto solo para clientes corporativos.

Debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, estas cuentas no permiten hacer ningún tipo de transferencia u operación internacional. Aunque no se descarta que, en algún momento, se puedan hacer transacciones interbancarias, pero este proceso depende de la definición de regulaciones específicas que, por ahora, no están planteadas, apuntó Banca y Negocios.

Foto: Agencia