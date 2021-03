¡Atención! PDVSA detuvo nuevamente la producción de gasolina por graves fallas en refinería

PDVSA suspende nuevamente su producción de gasolina debido a fallas en la refinería Cardón

Esta semana la estatal petrolera venezolana PDVSA, detuvo nuevamente la producción de gasolina por las graves fallas en la planta que integra el Complejo Refinador Paraguaná. Se trata de Cardón quien ya se detuvo en enero para unas presuntas reparaciones.

La refinería Cardón con capacidad para 305.000 b/d sufre las consecuencias de años de desinversión y abandono. En enero fue apagada totalmente presuntamente para hacer reparaciones profundas, pero dos meses después las graves fallas regresaron.

Según reseña Argus Media PDVSA detuvo nuevamente la producción de al menos 45.000 b/d de gasolina que era la que realmente alcanzaba la refinería Cardón. La causas de la parada fue la falla del compresor que apagó el reformador de nafta de 54.000 b / d de la planta.

