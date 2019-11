Luis Oliveros: Bancos no tienen capacidad para aumento del límite de tarjetas de crédito

El economista Luis Oliveros señaló que los bancos no están en capacidad de aumentar los límites de las tarjetas crédito, “para eso Sudeban, BCV y el Gobierno deben disminuir los porcentajes del Encaje Legal”.

Caracas.- La decisión de Sudeban en la que se ordenó a la banca elevar los límites mínimo y máximo de los plásticos no es de estricto cumplimiento según los expertos en finanzas. El incremento es a discreción de las entidades financieras y lo establece la disposición del ente supervisor.

El economista Luis Oliveros señaló que los bancos no están en capacidad de aumentar los límites de las tarjetas crédito, “para eso Sudeban, BCV y el Gobierno deben disminuir los porcentajes del Encaje Legal”.

Precisó que el peso de las tarjetas sobre la cartera total de crédito de cada banco no debe ser superior al 20%, “si cumplen lo que dice Sudeban entre los máximos y mínimos, van a superar por mucho ese porcentaje”.

Comentó que en la resolución de Sudeban la “letra chiquita” establece que ambos límites son discrecionales. “Hay que entender que cada entidad bancaria es libre de hacer el estudio de riesgo de cada cliente y otorgarle su límite de crédito”.

El experto afirmó que “creo que es una oportunidad para la banca de empezar a recoger unas cuantas tarjetas de crédito que tengan límites muy bajos o que queden por debajo de los límites mínimos que la Sudeban está diciendo”.

Añadió que mucha gente quedará sin tarjetas que ya no usaban porque prácticamente nadie utiliza las tarjetas de crédito.

Oliveros consideró que la instrucción es totalmente inaplicable hasta tanto no cambien los porcentajes el encaje legal. “Sudeban dicta una resolución que no tiene sentido con respecto a la situación actual del sistema financiero. No conozco a nadie que le hayan aumentado el límite de crédito en la tarjeta”.

Destacó que “la banca está en una situación bastante caótica desde el punto de vista de que no tiene liquidez por el encaje legal, hay que recordar que el Gobierno cambió el esquema de otorgamiento de créditos comerciales, actualmente son créditos con una tasa de interés indexada a la tasa de cambio del BCV”.