Yulimar Rojas destaca en el primer póster de las Olimpiadas de París 2024

Yulimar Rojas sigue brillando. Este domingo 8 de agosto se clausuraron los Juegos Olímpicos, con una relevante participación de los criollos, quienes sin duda se prepararán con miras a París 2024

La atleta venezolana Yulimar Rojas, protagonista de un récord mundial en el triple salto (15,67) en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, destacó dentro del póster que anuncia las próximas competencias mundiales que se llevarán a cabo en 2024 en París.

たくさんの感動をありがとうございました

Thanks @tokyo2020 for all the emotions ✨

Merci #Tokyo2020 pour ces émotions

Quel plaisir de retrouver les #JeuxOlympiques

Quel plaisir de vibrer autour du sport ! pic.twitter.com/bcGdBLwnnq

— Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2021