Venezuela se medirá a Argentina en los cuartos de final de la AmeriCup

Venezuela finalizó la fase de grupos en la tercera posición del Grupo C con récord de 2-1 y un total de cinco puntos, Estados Unidos (5 ptos) y México (5 ptos) le superaron en la primera y segunda posición, respectivamente por el diferencial de puntos.

La Vinotinto de baloncesto ya conoce a su nuevo rival en los cuartos de final de la AmeriCup 2022.

El elenco nacional se medirá en esta fase a su similar de Argentina este jueves 8 de septiembre en Recife a partir de la 4:40 P.M, hora de Venezuela.

Fase de grupos de la @AmeriCup 2022: ✅ 🇻🇪 ¡Nos vemos en los cuartos de final!#AmeriCup pic.twitter.com/WOOQuAZrQE — Federación Venezolana de Baloncesto (@FVBbasketball) September 6, 2022

Los otros duelos de cuartos de final lo protagonizaran México vs. Canadá, Estados Unidos vs. Puerto Rico y Brasil vs. República Dominicana.

La final de La Copa de las Américas se disputará este domingo 11 de noviembre.

En la última edición, celebrada en el año 2017, Estados Unidos se alzó con los máximos honores, Argentina se quedó con la medalla de plata, mientras que México con el metal de bronce completó el podio.

EE. UU. domina el evento históricamente con siete preseas de oro, le sigue Puerto Rico con cuatro cetros, Brasil completa el podio con tres trofeos. Argentina (x2), México (x1), Venezuela (x1).