Tokio 2020: Así fue la actuación de los venezolanos en los Juegos Olímpicos hasta el domingo 25

Seis atletas venezolanos compitieron entre la noche del sábado 24 de julio y la mañana del domingo 25 de julio, hora de Venezuela, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los seis atletas venezolanos, que participaron el pasado fin de semana en los Juegos Olimpicos de Tokio cayeron en sus respectivos enfrentamientos, por lo que finalizaron su participación sin obtener medallas. El equipo de remo, en cambio, tendrá otra oportunidad para avanzar a la siguiente ronda el martes 27 de julio. A continuación un resumen de sus actuaciones:

Boxeo

La boxeadora Irismar Cardozo perdió en por decisión unánime ante la italiana Giordana Sorrentino en el estreno de Venezuela en este deporte. Cardozo, que logró el tercer lugar en los Juegos Panamericanos de Lima-2019, fue superada por Sorrentino en la primera ronda del peso mosca (48-51 kg) de Tokio.

Los cinco jueces coincidieron en decretar el triunfo de Sorrentino, de 21 años, novena clasificada en el pasado Mundial de 2019. Tras su derrota, la boxeadora dijo que seguirá trabajando para representar en unos próximos Juegos Olímpicos a su país.

Por su parte, el boxeador Nalek Korbaj cayó este domingo por decisión dividida (2-3) ante el argelino Mohammed Houmry. Apodado “el Rocky de Venezuela” por haberse criado en Filadelfia, ciudad del boxeador más famoso del cine, se vio superado por poco.

“Estuvimos dominando el primer asalto), parecía que íbamos ganando. En el segundo ya me sentía ganador, pero recibí unos golpecitos leves que me marcaron y fue lo que le favoreció a él para ganar”, dijo a AFP. Y agregó: “Quedé en deuda con el país. Pido disculpas a todos mis seguidores”.

De esta forma, tanto Cardozo como Korbaj se despidieron de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Esgrima

Una de las sorpresas negativas fue la temprana eliminación de Rubén Limardo, medallista de oro en Londres 2012, en estos Juegos Olímpicos Tokio. Fue eliminado en la ronda de 32 del torneo de espada individual.

Limardo, de 35 años de edad, cedió 15-12 después de un flojo comienzo en el que Cannone llegó a ponerse en ventaja de 8-3. De esta manera repite lo hecho en Río 2016, cuando cayó en la misma instancia y se quedó sin oportunidad de conseguir otra medalla olímpica.

“Hemos perdido una batalla más, una competencia que me ilusionaba profundamente ganar. No tengo ninguna excusa, simplemente hoy no fue mi día. Pero esto no termina, he decidido continuar luchando y trabajar ahora más fuerte en este ciclo corto que nos espera hasta París 2024”, escribió Limardo en Twitter después de su derrota.

Aun así, Limardo sigue siendo uno de los atletas venezolanos más importantes de los últimos años. En su currículum, presenta el segundo oro olímpico venezolano en la historia; además de tres oros panamericanos, dos platas en el Mundial de Esgrima, una áurea en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y otra en los Juegos Bolivarianos.

Tiro deportivo

El tirador venezolano Julio Iemma terminó en el puesto 43 con 618.3 puntos en la prueba de rifle de aire de 10 metros en el Asaka Shooting Range de Tokio. El criollo acumuló series de 103.1/ 104.3/101.3/103.8/103.8/102.0 para 618.3 puntos, pero no le alcanzó para clasificarse entre los mejores 8 de la competición.

«La jornada estuvo difícil. Apretó más el calor y debajo de la chaqueta de tiro como pudieron observar, había mucha humedad. Hacía un calor como de 50 grados. Resultaron unos números en algunos tiros que no convergen con lo que estaba en la puntería, pero otros sí fueron buenos, muy precisos. Hice seis puntos más que en la edición de Río 2016 y para haber estado inactivo desde Wuhan 2019 (Juegos Mundiales Militares), me parece bien», afirmó Iemma.

Remo

La dupla venezolana de remo, César Amaris y José Guipe, terminaron en el quinto lugar de su repechaje en la categoría doble scull ligero y no les alcanzó para meterse en semifinales. De esta manera deberán competir el próximo martes 27 de julio para saber si avanzan a la siguiente instancia.

Esta fue la tercera participación del remo venezolano en los Juegos Olímpicos, luego del debut de Dhison Hernández (puesto 24 en remo corto) en Pekín 2008, y la pasada actuación de Jackson Vicent (puesto 29 en single masculino) en Río 2016.