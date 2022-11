Portugal anunció su lista para Qatar 2022

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, dio a conocer este jueves su lista de 26 jugadores convocados para el Mundial-2022, sin sorpresas y con el veterano Cristiano Ronaldo como principal estrella.

A sus 37 años, el cinco veces ganador del Balón de Oro sigue siendo la referencia de la Seleçao. Es además el jugador más experimentado en el sector ofensivo luso, donde se ha producido un relevo generacional, con Rafael Leao (23 años, AC Milan) y Gonçalo Ramos (21 años, Benfica).

A pesar de su falta de minutos esta temporada con el Manchester United, donde no juega todo lo que desearía, CR7 sigue siendo imprescindible para Fernando Santos, que sueña con reeditar en Catar el éxito de la Eurocopa-2016, en la que Portugal fue el campeón.

«Una vez más, ¡preparados para dejar bien alto el nombre de Portugal! ¡Hay 26 nombres en la lista del míster, Fernando Santos, pero todos estamos convocados! ¡Força Portugal!», escribió Cristiano Ronaldo en Twitter.

Otro veterano, el defensa Pepe, que fue duda por una lesión de rodilla durante largo tiempo, estará a sus 39 años en el Mundial. Acaba de retomar los entrenamientos con el Oporto, tras estar de baja desde principios de octubre.

Para dar un aire fresco al eje de su defensa, Fernando Santos decidió llamar por primera vez a Antonio Silva (19 años), revelación del Benfica.

Lesionado en un gemelo, el atacante del Liverpool Diogo Jota no fue convocado.

Con 146 partidos como internacional en total, el segundo total más alto de la historia de Portugal por detrás de Cristiano Ronaldo, Joao Moutinho no fue convocado para el Mundial. A sus 36 años, ‘paga’ un mal inicio de temporada con el Wolverhampton, penúltimo en la Premier League.

El atacante Joao Félix (Atlético de Madrid) sí que fue incluido en la lista, pero no Renato Sanches (París Saint-Germain), suplente y a menudo lesionado esta temporada.

«Todos los jugadores convocados, incluyendo a Cristiano, tienen unas ganas enormes de demostrar de qué son capaces y de hacer a Portugal campeón del mundo», afirmó Santos.

Portugal estará en el grupo H del Mundial-2022, que se disputa en Catar del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Sus rivales en esa llave serán Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

Antes del torneo, Portugal disputará un partido de preparación contra Nigeria.

Arqueros (3): Diogo Costa (Oporto), Rui Patrício (Roma/ITA), José Sá (Wolverhampton/ENG)

Defensas (8): Diogo Dalot (Manchester United/ENG), João Cancelo (Manchester City/ENG), Danilo Pereira (París Saint-Germain/FRA), Pepe (Oporto), Ruben Dias (Manchester City (ENG), Antonio Silva (Benfica), Nuno Mendes (París Saint-Germain/FRA), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund/GER)

Mediocampistas (8): Ruben Neves (Wolverhampton/ENG), João Palhinha (Fulham/ENG), William Carvalho (Betis/ESP), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Vitinha (París Saint-Germain/FRA), Otávio (Oporto), Joao Mario (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton/ENG).

Atacantes (7): Bernardo Silva (Manchester City/ENG), Rafael Leão (AC Milan/ITA), Joao Félix (Atlético de Madrid/ESP), Ricardo Horta (SC Braga), Gonçalo Ramos (Benfica), Cristiano Ronaldo (Manchester United/ENG), André Silva (RB Leipzig/GER).

