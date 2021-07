Pelotazo de Marlins a Acuña Jr. termina en expulsiones y reclamos

Marlins Luego de que Acuña Jr. recibiera un pelotazo en su protector de codo y no le gustó para nada el pelotero de los Bravos de Atlanta



No Ronald Acuña Jr. recibió un pelotazo de parte de los Marlins de Miami, casualmente de su paisano Pablo López, quien fue expulsado en la MLB.

Si bien es cierto que el historial de los Marlinsy Ronald Acuña Jr. con los pelotazos no parece terminar, esta vez parece que estuvo demás, ya que venía de su paisano Pablo López, quien ha demostrado ser un señor adentro y fuera del terreno de juego en las Grandes Ligas.

Sin embargo, los umpires no tomaron en cuenta eso luego de que Acuña Jr. recibiera un pelotazo en su protector de codo y no le gustó para nada el pelotero de los Bravos de Atlanta, que mostró su inconformidad y desató la polémica en el mismo primer episodio de la MLB.

"What the umpires just did was say that for the next 15 years, Ronald Acuña Jr. owns the inside corner of the plate in every game these two teams play"

Watch the events unfold as Pablo López and Don Mattingly are ejected after a Ronald Acuña Jr. HBP@Marlins | #JuntosMiami pic.twitter.com/oAWxrhVnLz

