Pacquiao se conviertió en el único boxeador con títulos mundiales en 4 décadas

Filipinas- La leyenda filipina del boxeo, Manny Pacquiao, se convirtió en el primer luchador que entró en el 2020 poseyendo títulos mundiales en cuatro décadas diferentes. El hecho no tardó en hacerse eco en las redes sociales.

Pacquiao obtuvo su último título de campeón del peso medio mediano de la WBA tras vencer por decisión dividida al estadounidense Keith Thurman, en el MGM Grand Garden de Las Vegas (EE.UU.) en julio de 2019 a los 40 años.

🎉👑 Happy New Year! Congratulations to Manny Pacquiao who has just become the first boxer in history to hold world titles in four separate decades… pic.twitter.com/bZTaxhgpxN

— Michael Benson (@MichaelBensonn) January 1, 2020