Novak Djokovic da positivo por coronavirus

Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, anunció este martes en un comunicado en su sitio web que dio positivo por coronavirus

Serbia – El tenista serbio Novak Djokovic, número 1 mundo, dio positivo en el test de covid-19 al que se sometió el lunes en Belgrado, la capital de Serbia.

Djokovic participó hace unos días en el torneo transfronterizo Adria Tour, que él mismo organizó en las ciudades de Belgrado (Serbia) y Zadar (Croacia), y en el que dieron positivo por coronavirus el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, el croata Borna Coric y el jugador serbio Viktor Troicki. Precisamente, Djokovic, de 33 años, disputó el primer encuentro contra Troicki en Belgrado el pasado 14 de junio.

El comunicado publicado en la página web del tenista decía: “Inmediatamente al llegar a Belgrado, Novak se sometió a la prueba junto a todos los miembros de su familia y el equipo con el que estuvo en Belgrado y Zadar. No muestra síntomas”.

Lea también: Novak Djokovic obtuvo su primera victoria en el Masters 1000 de Montecarlo

Además de confirmar el resultado de la prueba, el número uno del mundo explicó que su mujer Jelena también dio positivo.

La final del torneo fue suspendida el domingo después de que Dimitrov fuera diagnosticado con coronavirus.

Desde el mes de febrero, la Asociación del Tenis Profesional (ATP) ha cancelado todas sus competiciones como precaución ante la expansión de la pandemia.

El torneo Adria Tour, que no era un evento de la ATP, ha sido una de las primeras competiciones organizadas desde entonces. La primera parte del torneo, en Serbia, atrajo a 4.000 asistentes, y posteriormente se vio a los jugadores bailando en un club nocturno de Belgrado. El australiano Nick Kyrgios compartió en Twitter un video de la salida nocturna de los jugadores.

Prayers up to all the players that have contracted Covid – 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ – this takes the cake. https://t.co/lVligELgID

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 23, 2020