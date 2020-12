MLB investiga a Omar Vizquel por acusaciones de violencia doméstica

La oficina de Grandes Ligas está investigando al aún manager de los Toros de Tijuana en la LMB

La oficina de Major League Baseball (MLB) ha comenzado una investigación sobre el retirado jugador Omar Vizquiel por las acusaciones de su ex esposa Blanca García por presunta violencia doméstica.

“Si bien Omar Vizquel no ha sido empleado por una organización de Grandes Ligas durante algún tiempo, estamos al tanto de las acusaciones y continuaremos investigándolas”, dijo la liga a The Athletic en un comunicado.

"He’s not the person that you see."

Omar Vizquel, who played 24 years in the majors, was booked for fourth-degree domestic assault in 2016. He was never prosecuted.

For years, his estranged wife Blanca remained mostly quiet about the abuse she allegedly endured.

— The Athletic (@TheAthletic) December 16, 2020