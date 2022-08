Mike Tyson encendió las alarmas sobre su estado de salud al ser captado en silla de ruedas

Fuentes cercanas al entorno de Tyson, han afirman que pasa por el sufrimiento de un «brote de ciática», una afección médica relacionada con la parte inferior de la espalda, y aunque es un tema del «pasado»

Myke Tyson, el excampeón mundial de boxeo ha puesto en alerta a sus millones de fanáticos por su estado de salud, al ser captado en una silla de ruedas. Esta preocupación se suma a las declaraciones pasadas donde aseguró que su «fecha de vencimiento» estaba por llegar.

Tyson, de tan solo 56 años de edad, fue captado en el aeropuerto internacional de Miami donde compartió con varios seguidores, posando en selfis y firmando un par de autógrafos.

Lea También: Cristiano: «Sabrán la verdad dentro de unas semanas»

Fuentes cercanas al entorno de Tyson, han afirman que pasa por el sufrimiento de un «brote de ciática», una afección médica relacionada con la parte inferior de la espalda, y aunque es un tema del «pasado», con su foto en silla de ruedas ha dado a entender que el problema se ha agravado.

😰🔥 ¡No, Mike! ¡Tú no! Mike Tyson es visto frágil en silla de ruedas sosteniendo un bastón a solo unas semanas después de haber afirmado que su mцerte “llegaría muy pronto”. Mike ha presentado recientes problemas de salud, con dolencias en la ciática. #MMA #UFC pic.twitter.com/GV4czsNd8x — Fighters Magazine (@FightersMagz) August 16, 2022

«Es solo un riesgo laboral para un atleta como Mike», aseguró una fuente cercana al exdeportista en charla con TMZ. Sin embargo, Tyson ha sido sincero sobre su estado de salud y no ve con muy buenos ojos una pronta recuperación.

«Todos vamos a morir algún día, por supuesto», dijo Tyson, preocupando a miles de fanáticos. «Luego, cuando me miro en el espejo, veo esos pequeños puntos en mi cara, digo: ‘Guau. Eso significa que mi fecha de vencimiento se acerca, muy pronto’».

Sus problemas

Tyson no solamente es recordado por sus legendarias peleas que fueron vistas y aclamadas a nivel mundial, sino por problemas con la justicia, declaraciones polémicas y excentricidades en su vida diaria.

El famoso exboxeador ganó millones de dólares durante su carrera; sin embargo, el hoy empresario confesó en las últimas horas en qué gastó su fortuna, además de referirse a su presente económico.

Prácticamente, la totalidad de las ganancias que logró Tyson en el auge de su carrera deportiva la gastó en mujeres, fiestas y excesos; actualmente, Iron Mike se encontraría en una delicada situación financiera. En una entrevista que la leyenda le concedió al pódcast The Pivot, el exdeportista confesó haber gastado 500 millones de dólares solamente en mujeres.

«Mi último millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación porque de los 500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en mujeres y me duró entre 15 y 16 años, parecía muchísimo dinero, pero se acabó», expresó Tyson.