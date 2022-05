Miguel Cabrera transforma el éxito sobre el césped en un gran alcance en las redes sociales

Miguel Cabrera ya tiene 1,1 millones de seguidores. Un número que ha crecido rápidamente en los últimos años, especialmente con algunas marcas que ha logrado en la temporada actual

Los números de Miguel Cabrera con los Tigres de Detroit son incuestionables, sobre todo en las últimas temporadas. Además de mantener el alto nivel de años anteriores, el jugador sigue marcando la diferencia en los partidos de la MLB.

Sin embargo, también cabe mencionar el desempeño en las redes sociales, donde el venezolano tiene millones de seguidores. Logró reunir muchos fanáticos en estas plataformas, incluido el uso de recursos comunes de personas influyentes digitales, como videos en línea y publicaciones más interactivas.

Solo en Instagram, por ejemplo, Cabrera ya tiene 1,1 millones de seguidores. Un número que ha crecido rápidamente en los últimos años, especialmente con algunas marcas que ha logrado en la temporada actual. Recientemente conectó el jonrón 505 de su carrera durante una victoria de 5-1 sobre los Orioles de Baltimore y aprovechó las redes para celebrar la hazaña.

Estas interacciones son las que están haciendo que aumente el número de seguidores en internet. Una de las principales apuestas del jugador son los vídeos online, sobre todo para recordar momentos importantes de su carrera. Son producciones elaboradas que muestran los inicios en la MLB, aún jugando para los Marlins de Florida, y luego los casi 15 años defendiendo a los Tigres de Detroit.

El impacto es positivo ya que se encuentra entre los beisbolistas con más seguidores en Instagram.Una hazaña para pocos, sobre todo en un deporte que no tiene mucha popularidad fuera de Venezuela. Los futbolistas suelen generar más impactos en la web.

El siguiente camino del jugador es retirarse de los céspedes, para luego enfocarse en su carrera por otros caminos. La red social puede ser una alternativa interesante, incluso por su potencial de crecimiento. Cuidar un perfil de Instagram no es una tarea complicada en estos días, incluso si el objetivo es publicar contenido más dinámico. Un editor de video gratuito es suficiente para convertir las imágenes de un partido en algo más interesante para los fanáticos.

Éxito en las redes sociales de Miguel Cabrera ayuda al equipo

La fortaleza de Cabrera impacta incluso en las redes sociales de los Tigres de Detroit, que tiene poco más de 21.000 suscriptores en YouTube. El partido en el que alcanzó los 3.000 hits en su carrera, por ejemplo, fue uno de los videos más populares publicados recientemente. Obtuvo alrededor de 5k visitas en tres semanas.

Esto explica por qué el venezolano tiene tanto contenido en la plataforma. Su éxito se utiliza para aumentar el alcance del equipo en las redes. De hecho, las plataformas de los Tigres pueden servir de inspiración al jugador, especialmente después del retiro. Si quiere seguir teniendo éxito en internet, la frecuencia y variedad de publicaciones que tiene el equipo norteamericano es garantía de éxito con los seguidores digitales.

También es importante el foco en los videos online, así como una mayor presencia en diferentes redes sociales como YouTube y TikTok. Todo esto lo hace el equipo. Miguel Cabrera aún no tiene esta visión completa de las plataformas, pero es algo que podría cambiar en los próximos años. Varios peloteros y ex beisbolistas siguen este camino, y no sería de extrañar que el venezolano también lo haga.

Su éxito entre los norteamericanos, así como aquí en Venezuela, podría tener un impacto importante y ser garantía de buenos números en las redes.

El éxito en el deporte suele ser difícil para cualquier profesional, pero Miguel Cabrera lo ha logrado durante mucho tiempo. Sigue siendo uno de los jugadores más importantes de la MLB, pero ahora también ve el enorme impacto que las redes sociales pueden tener en su carrera.

Convertir buenos números en el césped en buenos números en Internet puede generar ganancias similares, ya que estos canales digitales mueven miles de millones de dólares cada año.