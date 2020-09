Miguel Cabrera se convirtió en el segundo venezolano con la mayor cantidad de carreras anotadas en la MLB

Cabrera se convirtió en el segundo venezolano con la mayor cantidad de carreras anotadas en la MLB, tras romper el empate que tenía con Omar Vizquel

El venezolano Miguel Cabrera fue vital en la victoria de los Tigres de Detroit 10-8 sobre los Mellizos de Minnesota donde estableció marcas históricas en la MLB.

Cabrera se convirtió en el segundo venezolano con la mayor cantidad de carreras anotadas en la MLB, tras romper el empate que tenía con Omar Vizquel y ahora queda a la caza de Bob Abreu.

En la parte alta del 7mo inning Miggy conectó un sencillo para llegar a 13 juegos seguidos con al menos un imparable y con cuadrangular de Willy Castro anotó la histórica carrera.

También empató a Jesse Burkett con su hit 2.850 en el puesto 47 de todos los tiempos, con lo que extendió su racha con 13 juegos seguidos bateando imparables.

