Magnate ruso Roman Abranovich, dueño del Chelsea confirmó la venta del club

El dueño del Chelsea pagó 140 millones de libras esterlinas en 2003 por la compra del club.

El empresario ruso, Roman Abramovich, confirmó que el club de fútbol de la Premier League inglesa, Chelsea, está en venta.

En un comunicado emitido el miércoles, Abramovich señaló que «la venta no se acelerará» y que «no pedirá que se pague ningún préstamo».

«Me gustaría abordar la especulación en los medios en los últimos días en relación con mi propiedad del Chelsea FC», se leyó en el comunicado.

«Como he dicho antes, siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del Club. En la situación actual, por lo tanto, he tomado la decisión de vender el Club, ya que creo que es en el mejor interés del Club, el aficionado, los empleados, así como los patrocinadores y socios del Club».

El multimillonario, de 55 años, intentó separar al club de una posible sanción personal del gobierno del Reino Unido entregando la «administración y el cuidado» del Chelsea a sus fideicomisarios el sábado.

Sin embargo, las fuentes le dijeron a ESPN que los fideicomisarios están buscando asesoramiento legal antes de responder a las instrucciones de Abramovich, debido a la preocupación de que una fundación benéfica no sea una entidad adecuada para administrar un club de fútbol.

Lea también: Federación rusa consideró que su exclusión de las competiciones de la FIFA y la UEFA es «claramente discriminatoria»

La decisión de Abramovich, dueño del Chelsea se produjo con el gobierno del Reino Unido bajo una creciente presión para congelar los activos de los rusos de alto poder adquisitivo en Inglaterra que tengan presuntos vínculos con Vladimir Putin.

Si el gobierno del Reino Unido actuara y sancionara a Abramovich, el Chelsea sería congelado porque es uno de sus activos. En ese escenario, no podría vender el club ni inyectarle fondos, lo que tendría enormes repercusiones para el club, señaló un reporte de ESPN.