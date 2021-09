Los mejores futbolistas venezolanos que están en Europa

¿Sabías que hay varios futbolistas de Venezuela que están en las principales ligas de Europa? Aquí tendrás una lista de los mejores. ¡Adelante!

Por lo tanto, conviene ver quiénes son los venezolanos que están teniendo cada vez más minutos en el Viejo Continente.

Futbolistas venezolanos de élite en Europa

Wuilker Fariñez

Uno de los mejores porteros de América Latina. Es muy joven y cuenta con enormes reflejos, que lo llevan a ser una de las promesas a escala mundial en su posición. A sus 23 años, está en el R. C de Lens, de la liga de Francia, donde se está asentando como uno de los guardametas más importantes de la Ligue 1.

Si bien no es un equipo de los más competitivos de Europa, le permite tener minutos, sumar buenas actuaciones y consolidarse como uno de los estandartes de su selección. Tal vez, gracias a esto, pueda dar el salto para formar parte de los principales clubes dentro de su nuevo continente.

Tomás Rincón

A diferencia del anterior, aquí tenemos un jugador bastante veterano y con una gran trayectoria en Europa. Puede jugar como centrocampista y como lateral, pero lo cierto es que, a sus 33 años, sigue siendo un jugador “motor” que es el eje del Torino Fútbol Club, que forma parte de la Serie A de Italia.

Si bien está atravesando sus últimos momentos en su carrera, lo cual lleva a pensar que no estará muchos más años en Europa, es increíble que se haya mantenido al mejor nivel durante varios años. Probablemente, siga siendo uno de los baluartes de la Vinotinto y un gran recambio para su equipo.

Sergio Córdova

Aquí tenemos a un delantero de 24 años que está transitando sus días en el F. C Augsburgo de la Bundesliga. Muchas personas podrían pensar que no está teniendo demasiados minutos, pero ocurre todo lo contrario: no solamente que los tiene, sino que también está aportando una cuota de gol interesante.

Su principal virtud es su altura, pues, con 1,88 metros, se posiciona como una referencia de área para el equipo alemán. Es probable que, por sus buenos números en la última temporada, pronto pase a formar parte de un equipo más competitivo. ¿Será él el líder de la camada de Venezuela?

En todos estos casos, hemos visto que Europa pareció ser un gran terreno para estos futbolistas de Venezuela. Es probable que, con el correr del tiempo, cada vez más profesionales sean fichados por clubes del Viejo Continente, ya sea a préstamo o para comprarlos definitivamente.

